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Nell'ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus 'Ndrangheta, la Questura di Crotone ha coordinato un'operazione interforze che ha interessato le città di Petilia Policastro e Mesoraca. L'attività, disposta con ordinanza del Questore Renato Panvino su decisione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha visto impegnati agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto.

Controlli presso un frantoio e una società di noleggio

Durante il servizio, il personale della Polizia Amministrativa e della Capitaneria di Porto ha ispezionato un'azienda agricola adibita alla lavorazione delle olive e alla produzione di olio. Il titolare è stato invitato a presentare ulteriore documentazione per dimostrare il corretto smaltimento dei liquami e dei fanghi, nel rispetto della normativa ambientale. Inoltre, la Polizia Stradale ha controllato un veicolo a noleggio e ha riscontrato che il contratto non era stato registrato nel portale telematico; per questa violazione, il titolare della società di noleggio è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Risultati complessivi dell'operazione

L'operazione ha portato ai seguenti risultati: 434 persone controllate (di cui 107 con precedenti), 236 veicoli controllati, un esercizio commerciale ispezionato, una persona denunciata e cinque sanzioni al Codice della Strada. Nella stessa giornata, a Crotone, gli agenti delle Volanti hanno identificato 313 persone e controllato 161 veicoli, elevando una sanzione.

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Coordinamento e prospettive future

Queste attività confermano l'importanza del coordinamento tra le Forze di polizia per garantire la legalità e la sicurezza, in particolare nei settori commerciale e agricolo. I controlli proseguiranno per verificare il rispetto delle normative vigenti e la regolarità delle autorizzazioni, a tutela degli operatori economici onesti.

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