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Nella serata del 19 novembre 2026, a Rimini, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, con l'accusa di tentato furto aggravato. L'operazione, condotta dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, è scattata grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato un uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta nella zona di Miramare.

L'intervento delle Volanti

Intorno alle 20.00, la Sala Operativa ha ricevuto la chiamata e ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto. All'arrivo, gli agenti hanno trovato due cittadini che stavano trattenendo un giovane, sorpreso poco prima all'interno di un'autovettura parcheggiata. I poliziotti hanno messo in sicurezza l'area e proceduto al controllo dell'uomo.

La refurtiva e le verifiche

Dalla perquisizione personale sono emersi numerosi oggetti appartenenti al proprietario del veicolo: cavi di ricarica per telefoni cellulari, auricolari wireless, tessere carburante e denaro in moneta, appena prelevati dall'abitacolo. Gli accertamenti hanno inoltre stabilito che l'auto non presentava segni di effrazione: il proprietario, rintracciato successivamente, ha riferito di averla lasciata involontariamente aperta, circostanza di cui l'uomo aveva tentato di approfittare.

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Arresto e conseguenze

L'uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e a perquisizione. Al termine delle attività è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo. L'intera refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

L'importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell'Ordine

L'episodio evidenzia come la prevenzione e il contrasto dei reati predatori passino anche attraverso la tempestiva segnalazione da parte dei cittadini. L'attenzione di chi ha notato il comportamento sospetto e la rapidità di intervento della Polizia di Stato hanno permesso di bloccare il presunto autore del reato, evitando conseguenze più gravi. La Polizia rinnova l'invito a contattare senza esitazione il Numero Unico di Emergenza 112 in presenza di situazioni sospette, ricordando che la sicurezza è il risultato di un'efficace sinergia tra istituzioni e comunità.

Si ricorda che nei confronti delle persone indagate e imputate vige il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

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