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La Serie C rinnova il suo impegno contro la violenza sulle donne con un gesto simbolico ma potente: nella 15ª giornata di campionato, in programma dal 20 al 23 novembre, tutti i capitani delle squadre indosseranno una fascia rossa. L'iniziativa, giunta alla quarta stagione consecutiva, trasforma il rettangolo verde in un veicolo di sensibilizzazione, portando il messaggio in trenta città italiane.

Un messaggio che va oltre il campo

La comunicazione non si limita ai 90 minuti di gioco. Grafiche led dedicate e annunci allo stadio accompagneranno la giornata, mentre i canali digitali e social della Serie C diffonderanno contenuti creati ad hoc per raggiungere tifosi e appassionati. L'obiettivo è chiaro: coinvolgere il pubblico più ampio possibile e promuovere una cultura del rispetto.

Il progetto C Sociale e le aste benefiche

L'iniziativa rientra nel progetto C Sociale, che utilizza il calcio come strumento di inclusione e solidarietà. Le maglie indossate dai capitani, autografate, saranno messe all'asta su seriec.charitystars.com fino al 30 novembre. I fondi raccolti sosterranno il Centro Antiviolenza Artemisia, attivo da oltre trent'anni sul territorio di Firenze nel contrasto a ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti.

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Un impegno che dura tutto l'anno

La giornata del 20-23 novembre rappresenta solo un momento culminante di un percorso che la Serie C porta avanti con continuità. Attraverso il calcio, i club e i loro capitani diventano ambasciatori di un messaggio universale: la violenza di genere va combattuta ogni giorno, dentro e fuori dal campo.

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