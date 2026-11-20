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Marco Bezzecchi si è messo subito in mostra nelle prime libere del Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Il pilota italiano dell'Aprilia ha fermato il cronometro sul tempo più basso, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin.

La classifica della sessione

Alle spalle di Bezzecchi e Martin si sono piazzati Alex e Marc Marquez, rispettivamente terzo e quarto. La sessione ha dunque confermato la buona forma della Aprilia sul tracciato di Portimao, con Bezzecchi determinato a riscattare un inizio di stagione altalenante. Il pilota romagnolo ha sfruttato al meglio le condizioni della pista per firmare il miglior tempo.

Le aspettative per il weekend

Il Gran Premio del Portogallo rappresenta un appuntamento cruciale per il mondiale. Bezzecchi, al suo primo anno in Aprilia, cerca conferme dopo le prime gare. La concorrenza è agguerrita, con i fratelli Marquez pronti a inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Le libere hanno offerto indicazioni importanti sulle gerarchie in pista, ma il weekend è ancora lungo.

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Prossimi appuntamenti

Le qualifiche e la gara sprint di sabato e la gara lunga di domenica definiranno i reali valori in campo. I tifosi italiani sperano in un altro fine settimana da protagonista per Bezzecchi e per l'Aprilia.