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Il futuro economico del circuito ATP è pronto a cambiare volto. A partire dal 2028, la remunerazione complessiva destinata ai tennisti supererà i 350 milioni di dollari, una cifra senza precedenti che segna una svolta epocale per il mondo del tennis professionistico maschile. L'annuncio arriva direttamente dall'Atp, che ha svelato la fase successiva del piano OneVision, il progetto strategico pensato per ridisegnare gli equilibri del Tour.

Atp Ventures e la centralizzazione dei diritti

Il cuore della riforma è rappresentato dalla nascita di Atp Ventures, una nuova entità che consentirà di riunire per la prima volta i diritti media, i dati e le sponsorizzazioni centralizzate del circuito. Un passaggio cruciale, che punta a creare un ecosistema commerciale più solido e integrato, capace di generare valore da redistribuire poi ai protagonisti del campo.

Secondo quanto comunicato dall'organizzazione, l'investimento centrale dell'Atp dal 2028 supererà i 100 milioni di dollari. All'interno di questa cifra trovano spazio un Atp Bonus Pool da 50 milioni di dollari, un bonus legato al ranking di fine anno da 25 milioni e 26 milioni destinati alle pensioni dei giocatori. Una struttura articolata, che sommandosi ai montepremi dei singoli tornei e alla condivisione degli utili porta il totale complessivo oltre la soglia dei 350 milioni di dollari.

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Grande Slam e cifre record

Il quadro diventa ancora più impressionante se si considerano anche i tornei del Grande Slam: includendo infatti i loro montepremi, la cifra complessiva destinata ai tennisti è destinata a superare il mezzo miliardo di dollari. Un dato che conferma come il tennis stia vivendo una fase di espansione economica senza precedenti, trainata anche dalla crescita dell'interesse globale verso il circuito.

Quanto guadagneranno i giocatori

Le stime diffuse dall'Atp offrono un quadro chiaro degli effetti concreti della riforma. Dal 2028 i primi 100 giocatori del ranking guadagneranno almeno 1,1 milioni di dollari, con un incremento del 39% rispetto al 2025. I primi 175 della classifica potranno contare su almeno 450.000 dollari, in crescita del 47%, mentre i primi 250 riceveranno almeno 250.000 dollari, con un aumento del 67%.

Numeri che testimoniano la volontà dell'Atp di garantire maggiore stabilità economica anche ai giocatori che occupano le posizioni intermedie del ranking, storicamente più esposte alle difficoltà legate ai costi di viaggio e alla gestione della carriera. Una rivoluzione economica che, se confermata, potrebbe ridefinire profondamente gli equilibri del tennis mondiale nei prossimi anni.

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