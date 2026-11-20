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Un'operazione ad ampio raggio quella condotta dai carabinieri della compagnia Roma Casilina nella zona del Quarticciolo, dove le forze dell'ordine hanno messo a segno un blitz anti spaccio che ha portato a sette arresti e due denunce. Il quartiere, da tempo al centro di attenzioni per fenomeni legati alla criminalita diffusa, e stato oggetto di un controllo capillare che ha coinvolto anche le principali arterie stradali della zona.

Oltre cento dosi sequestrate tra crack e cocaina

Cinque delle persone arrestate sono state sorprese in possesso di oltre 100 dosi tra crack e cocaina, pronte verosimilmente per essere immesse sul mercato locale. Si tratta di un 18enne, un 23enne e un 51enne italiani, oltre a un 40enne e un 32enne di origine tunisina. In uno dei casi i militari hanno proceduto anche al sequestro di denaro contante, ritenuto provento dell'attivita illecita. Un quantitativo significativo, che secondo gli investigatori conferma la vivacita dello spaccio nella zona.

Violazioni delle misure cautelari e controlli stradali

Nel corso del blitz e stato inoltre arrestato un 53enne italiano, gia sottoposto agli arresti domiciliari, trovato fuori dalla propria abitazione in violazione delle prescrizioni. Un 37enne eritreo e stato invece rintracciato in esecuzione di un'ordinanza che disponeva la sostituzione della misura cautelare con la custodia in carcere. Durante i controlli alla circolazione stradale, una persona e stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per l'assunzione di stupefacenti, mentre un'altra e stata denunciata per appropriazione indebita dopo essere stata trovata alla guida di un'auto oggetto di denuncia. Il veicolo e stato restituito al legittimo proprietario.

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Multe per 3.750 euro e attenzione alta sul territorio

Le verifiche lungo le vie del quartiere hanno fatto emergere anche diverse violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 3.750 euro. Un dato che testimonia come l'operazione non sia stata solo mirata allo spaccio, ma abbia voluto lanciare un segnale piu ampio di presenza e controllo del territorio. L'attenzione delle forze dell'ordine sul Quarticciolo resta alta, con l'obiettivo di contrastare tanto lo spaccio quanto i fenomeni di illegalita diffusa che spesso vi si intrecciano.

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