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Il tecnico rossoblù riconosce il peso dei risultati e indica nella scarsa concretezza sotto porta il principale ostacolo da superare. Contro un Cosenza in crescita serviranno lucidità e attenzione agli episodi.

Un derby che può dare una svolta

Il derby tra Crotone e Cosenza arriva in un momento delicato per la squadra di Leandro Greco. Alla vigilia della partita, l’allenatore ha riconosciuto che i risultati ottenuti finora non sono sufficienti, pur difendendo il lavoro svolto e l’identità costruita dal gruppo.

Per Greco, una vittoria avrebbe un valore che va oltre la classifica: aiuterebbe i giocatori a ritrovare quella tranquillità che oggi manca nei momenti decisivi. Il tecnico ha assicurato che la squadra ha affrontato la settimana con impegno e che continuerà a lottare per recuperare terreno.

Greco: il problema principale è la mancanza di gol

Il punto su cui l’allenatore è tornato più volte è la concretezza in attacco. Secondo la sua analisi, il Crotone riesce spesso ad arrivare nelle zone pericolose, ma non trasforma abbastanza occasioni in reti. Non è una responsabilità da attribuire soltanto agli attaccanti: Greco si aspetta un contributo maggiore anche da esterni e centrocampisti.

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Questa difficoltà pesa sull’intera partita. Quando la squadra non sfrutta le occasioni e subisce un gol, recuperare diventa più complicato, anche per la pressione della classifica. Il lavoro tecnico sotto porta resta necessario, ma Greco ritiene che un risultato positivo possa aiutare i giocatori a ritrovare fiducia nelle proprie qualità.

La lezione della sconfitta contro la Cavese

Ripensando alla gara di Cava de’ Tirreni, Greco ha respinto l’idea che il numero inferiore di conclusioni rispetto ad altre partite dimostri, da solo, un atteggiamento sbagliato. Ha ricordato che la Cavese ha difeso con molti uomini, lasciando pochi spazi da attaccare.

Il tecnico non ha però ignorato gli errori del Crotone. Ha indicato nell’occasione non sfruttata prima dello svantaggio e nella gestione dell’azione che ha portato al gol avversario due passaggi decisivi. Dopo la rete subita, trovare varchi contro una squadra ancora più raccolta è diventato difficile.

Greco ha spiegato anche la scelta di rinunciare, durante la partita, a un riferimento offensivo centrale: cercava più movimento tra le linee per mettere in difficoltà la difesa della Cavese. La soluzione non ha prodotto il gol sperato, ma nasceva dalla necessità di cambiare il modo di attaccare gli spazi.

Cosenza organizzato e in fiducia

Sul prossimo avversario, Greco si aspetta una sfida complicata sul piano tattico e fisico. A suo giudizio, il Cosenza ha trovato un assetto efficace dopo aver sperimentato diversi moduli. I risultati recenti hanno dato alla squadra entusiasmo ed energia, mentre l’organizzazione nelle due fasi la rende difficile da affrontare.

Il Crotone, ha chiarito l’allenatore, manterrà la propria identità. L’obiettivo sarà riconoscere i punti di forza del Cosenza, limitarli e sfruttare le situazioni in cui i rossoblù possono creare pericoli. Le scelte di formazione saranno definite dopo l’ultimo allenamento, valutando le condizioni dei giocatori disponibili; Armini sarà assente per squalifica.

La responsabilità del tecnico e la risposta attesa

Nel confronto con i giornalisti, Greco si è assunto la responsabilità dei risultati. Ha riconosciuto che i numeri rendono comprensibili le critiche nei suoi confronti, ma si è detto convinto di aver individuato le difficoltà della squadra e della possibilità di intervenire senza perdere le certezze costruite finora.

La risposta più attesa arriverà dal campo. Nel derby Crotone Cosenza, ai rossoblù serviranno occasioni sfruttate meglio, attenzione nei momenti di pericolo e la capacità di reagire alla pressione. Per Greco, ritrovare il gol è il primo passo per trasformare il lavoro della squadra in punti.

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