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Il tecnico rossoblù presenta la sfida dello Scida: il Cosenza vuole confermare i progressi delle ultime settimane, mentre le assenze in difesa impongono nuove scelte di formazione.

Il derby tra Crotone e Cosenza, in programma sabato 21 novembre alle 17.30 allo stadio Ezio Scida per la 15ª giornata di Serie C, arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. Il Cosenza cerca punti per dare seguito alla propria risalita; il Crotone, secondo Federico Coppitelli, ha raccolto meno di quanto mostrato sul campo.

Coppitelli: il Cosenza deve proseguire la sua crescita

Nella conferenza della vigilia, l’allenatore del Cosenza ha messo al centro il lavoro del gruppo. I risultati recenti hanno dato fiducia alla squadra, ma l’avvio difficile della stagione richiede ancora continuità. Coppitelli guarda soprattutto alla qualità delle prestazioni: anche i punti ottenuti nelle trasferte di Monopoli e Torre Annunziata, ha spiegato, sono arrivati dopo prove solide.

La classifica resta importante, ma il tecnico preferisce concentrarsi sul percorso. L’obiettivo è avvicinarsi alla fine del girone d’andata con un bottino che permetta al Cosenza di affrontare la seconda parte del campionato con maggiore fiducia.

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Crotone avversario di qualità, al di là della classifica

Coppitelli si aspetta una partita impegnativa. A suo giudizio, il Crotone dispone di qualità soprattutto in attacco e riesce a creare difficoltà agli avversari anche quando il risultato non lo premia. Per questo ha chiesto ai suoi la stessa intensità mostrata nelle ultime settimane: allo Scida basterebbe un calo nella prestazione per complicare il derby.

Il tecnico ha anche invitato a non prendere la precedente sfida di Coppa Italia come riferimento decisivo. Da allora le due squadre hanno attraversato fasi diverse; sabato conteranno la condizione attuale e la capacità di gestire una gara in cui entrambe cercano punti.

Energe in attacco, le scelte per sostituire Dalmazzi

Tra le soluzioni che stanno funzionando nel Cosenza c’è l’impiego più avanzato di Energe. Coppitelli ha spiegato che il giocatore si sta adattando bene alla posizione e che i compagni riescono a servirlo con maggiore efficacia, offrendo alla squadra una risposta alle difficoltà incontrate in fase offensiva.

In difesa mancheranno Dalmazzi e Clemente. Prima della rifinitura, Coppitelli ha indicato più possibilità per completare la linea arretrata, compreso l’impiego di Cogoni nel suo ruolo naturale. Sarà l’ultimo allenamento a orientare la scelta.

Gli indisponibili e il recupero di McJannet

Per il derby sarà assente anche Achour, alle prese con un problema muscolare. Coppitelli spera di recuperarlo per la gara successiva. Per Clemente, invece, l’eventuale inizio della riatletizzazione dipenderà dall’esito degli accertamenti medici. McJannet ha superato il fastidio accusato nei giorni scorsi e dovrebbe essere a disposizione.

Il Cosenza arriva dunque allo Scida con qualche assenza, ma anche con una convinzione più forte nei propri mezzi. Il derby dirà se i progressi delle ultime settimane possono tradursi in un altro risultato utile contro un avversario che, come i rossoblù, ha bisogno di punti.

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