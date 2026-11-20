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AVANTI PSI CALABRIA RIPARTE DAI TERRITORI: AL VIA UNA NUOVA FASE DI ASCOLTO, PARTECIPAZIONE E RIORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO I CONGRESSI

Avanti PSI Calabria apre una nuova fase politica e organizzativa, ripartendo dai territori, dal confronto con le comunità e dal coinvolgimento delle nuove generazioni.

Prende avvio un percorso di ascolto e consultazione rivolto a iscritti, simpatizzanti, amministratori locali, associazioni, organizzazioni sindacali, rappresentanti del mondo del lavoro, delle imprese e del volontariato.

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L'obiettivo è ricostruire un rapporto diretto e costante con i cittadini, rimettendo al centro dell'iniziativa politica le questioni che incidono concretamente sulla vita delle comunità calabresi: lavoro, sanità, gestione delle risorse idriche, ambiente, dissesto idrogeologico, valorizzazione del patrimonio boschivo e della filiera del legno, infrastrutture, diritti e opportunità per le nuove generazioni.

Parallelamente, Avanti PSI Calabria avvia un processo di riorganizzazione delle proprie strutture territoriali attraverso un percorso congressuale aperto e partecipato, finalizzato a rafforzare la presenza del partito nelle province e nei comuni, favorire nuove adesioni e promuovere il protagonismo dei giovani, anche in vista degli importanti appuntamenti elettorali del 2027.

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI

Nell'ambito di questo percorso, sono stati individuati i commissari incaricati di accompagnare la riorganizzazione delle federazioni provinciali di Vibo Valentia e Crotone:

Giacomo Curigliano , Commissario della Federazione provinciale di Vibo Valentia.

, Commissario della Federazione provinciale di Vibo Valentia. Tommaso Paonessa, Commissario della Federazione provinciale di Crotone.

Particolare attenzione viene riservata alla provincia di Cosenza, una delle realtà territoriali più significative per la storia e la presenza del socialismo calabrese.

Per accompagnare la federazione provinciale verso la celebrazione del congresso è stato individuato un gruppo di quattro dirigenti, chiamati a promuovere una fase di confronto, ascolto e rinnovamento, nella consapevolezza della necessità di ricostruire un rapporto di fiducia e partecipazione tra i partiti e i cittadini.

Il gruppo è composto da:

Amedeo Gabriele , di Acri, chiamato a coordinare il gruppo.

, di Acri, chiamato a coordinare il gruppo. Fabio Angilica , di Cetraro.

, di Cetraro. Vincenzo Tamburi , già Sindaco di San Basile.

, già Sindaco di San Basile. Antonio Basile, già Sindaco di Belsito.

Ai quattro dirigenti è affidato il compito di favorire il coinvolgimento delle realtà territoriali, valorizzare le esperienze amministrative e associative e accompagnare, in tempi rapidi, la federazione verso il congresso provinciale.

COSENZA CITTÀ: ASCOLTO, PARTECIPAZIONE E NUOVE PROSPETTIVE

Anche nella città di Cosenza prende avvio una fase di riorganizzazione e confronto politico.

A coordinare questa fase di transizione è stata individuata Loretta Sicoli, che opererà insieme a rappresentanti dell'associazionismo, dei quartieri e delle diverse realtà civiche e sociali della città.

L'obiettivo è costruire un percorso aperto di partecipazione e confronto sui problemi e sulle prospettive del capoluogo, anche in vista delle prossime elezioni amministrative, per contribuire alla definizione di un progetto politico e amministrativo che valorizzi la cultura e i principi del socialismo riformista.

NASCE IL PERCORSO DI AVANTI GIOVANI IN CALABRIA

Un ruolo centrale nel processo di riorganizzazione sarà affidato alle nuove generazioni.

È stata infatti avviata la costruzione della struttura regionale di AVANTI GIOVANI, con l'obiettivo di promuovere una nuova stagione di partecipazione e impegno politico giovanile.

Per organizzare la campagna di adesioni e favorire la nascita di una rete giovanile su tutto il territorio calabrese sono stati individuati tre giovani:

Manuel Politano

Fabio Pittelli

Giuseppe Perugino

A loro è affidato il compito di coinvolgere ragazze e ragazzi che intendano contribuire al rinnovamento della politica socialista, valorizzando competenze, idee, merito e partecipazione attiva alla vita delle comunità.

VERSO I CONGRESSI: UN PARTITO APERTO E RADICATO NEI TERRITORI

Tutti i commissari e i dirigenti incaricati saranno impegnati, nel rispetto delle regole statutarie e congressuali, a promuovere nuove adesioni, ricostruire le strutture territoriali, favorire il confronto con le realtà sociali e accompagnare le federazioni alla celebrazione dei congressi nel più breve tempo possibile.

Il percorso avviato vuole rappresentare non soltanto una riorganizzazione interna, ma anche un'occasione per rilanciare una presenza politica socialista capace di ascoltare, proporre e confrontarsi con i bisogni reali della Calabria.

Avanti PSI Calabria riparte dai territori, dai giovani e dalla partecipazione, con l'obiettivo di ricostruire una comunità politica aperta, radicata e protagonista delle sfide che attendono la regione.

Avanti PSI – Calabria

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