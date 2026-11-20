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Un'operazione condotta dalla Squadra Mobile di Benevento ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha rivelato un articolato sistema di frodi ai danni dello Stato, basato sull'indebito utilizzo delle procedure del Decreto Flussi.

Le misure cautelari e gli indagati

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Procura distrettuale, ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre persone: un uomo di Benevento, considerato il promotore e organizzatore del sodalizio; una donna di nazionalità ucraina, accusata di procacciare cittadini stranieri e gestire le somme di denaro; e un residente di Sant'Agata dei Goti, indicato come referente operativo per le procedure telematiche. Per gli altri due indagati, uno di Benevento e uno della provincia di Avellino, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Contestualmente, sono state effettuate perquisizioni domiciliari alla ricerca di ulteriori prove.

Le modalità della truffa

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'organizzazione avrebbe favorito l'ingresso e la permanenza irregolare di cittadini extracomunitari attraverso la produzione di documentazione falsa, la simulazione di rapporti di lavoro e dichiarazioni di ospitalità menzognere. In particolare, il gruppo avrebbe inoltrato numerose richieste di nulla osta al lavoro basate su contratti fittizi, presentando documenti ideologicamente falsi per ottenere o rinnovare permessi di soggiorno. In cambio, ai migranti venivano richieste consistenti somme di denaro. Le indagini, condotte con intercettazioni telefoniche e telematiche, pedinamenti e verifiche documentali, hanno permesso di delineare un'organizzazione stabile, con ruoli ben definiti e una significativa capacità operativa.

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Le conseguenze giudiziarie

Il G.I.P. ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, disponendo le misure restrittive. L'operazione rappresenta un duro colpo alle reti criminali che sfruttano le vulnerabilità delle procedure migratorie per trarre profitto, minando l'integrità del sistema legale e mettendo a rischio la sicurezza del Paese. Le autorità proseguono le indagini per identificare eventuali complici e accertare ulteriori episodi.