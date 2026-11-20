Gattuso alla Lazio: vivere alla giornata senza dimenticare le origini
In vista della prossima partita di campionato contro il Lecce, l'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico ha voluto sottolineare l'importanza di procedere con cautela, senza fare calcoli di classifica prematuri. "Dobbiamo vivere alla giornata e vedere dove potremo arrivare. I ragionamenti sulla classifica si potranno fare solo nelle ultime sette o otto giornate", ha dichiarato Gattuso.
Il mister ha poi aggiunto: "L'importante è non sbagliare atteggiamento. Se gli altri saranno più bravi di noi, li stringeremo la mano. Non dobbiamo dimenticare cosa ci ha portato fino a qui e da dove siamo partiti". Un richiamo alla crescita del gruppo e alla necessità di mantenere umiltà e concentrazione.
Le insidie del Lecce
Parlando dell'avversario, Gattuso ha elogiato la squadra di Di Francesco: "È una squadra solida e ben allenata, molto insidiosa sui calci piazzati. Dovremo affrontarla con le pinze. Serviranno mentalità, voglia di stare in campo e di giocare a ritmi elevati. Sarà una partita difficile".
Il futuro di Gattuso
Interrogato sul proprio futuro, l'allenatore ha risposto con sincerità: "A me piace fare il gitano, la mia crescita deriva anche dalle esperienze che ho fatto. Qui mi trovo a mio agio e spero di rimanerci a lungo. È difficile trovare posti dove si possa lavorare come stiamo facendo io e il mio staff". Parole che confermano l'intenzione di Gattuso di proseguire la sua avventura sulla panchina biancoceleste.
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