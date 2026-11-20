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Siracusa, 20 novembre 2026. Nuovo riconoscimento professionale e scientifico per il dottor Alfio Cimino, direttore dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Geriatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Il medico siracusano è stato infatti rieletto all'interno del consiglio direttivo della sezione regionale Sicilia della SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria).

Le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche societarie si sono svolte per via telematica nelle giornate dell'11 e 12 novembre. La riconferma nel direttivo regionale consolida il ruolo di primo piano del dottor Cimino, che già in passato ha guidato la sezione siciliana della società scientifica in qualità di presidente e segretario regionale.

Con oltre trent'anni di carriera ospedaliera alle spalle, il dottor Alfio Cimino rappresenta una delle figure più autorevoli della geriatria a Siracusa e in Sicilia.

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In servizio all'ASP di Siracusa dal 1993 e alla guida della Geriatria dell'Umberto I da oltre un decennio, affianca all'attività clinica ospedaliera un intenso impegno sul fronte della formazione medica, come tutor per gli specializzandi dell'Università di Catania e presidente della Commissione Formazione ECM dell'Ordine dei Medici di Siracusa, e della divulgazione scientifica, promuovendo convegni e iniziative dedicate alla longevità.

Oltre al lavoro in corsia e ai congressi scientifici, come le Giornate Siciliane di Geriatria e Gerontologia, di cui è promotore e responsabile scientifico, il dottor Cimino è molto attivo nel dibattito pubblico e associativo cittadino (anche attraverso l'Unitre e i club service locali).

Al centro dei suoi interventi c'è la necessità di ripensare l'assistenza sanitaria di fronte all'aumento dell'aspettativa di vita: secondo la sua visione, una società che invecchia richiede non solo reparti ospedalieri specializzati, ma una rete territoriale solida fatta di RSA, lungodegenze, assistenza domiciliare e prevenzione, per garantire agli anziani autonomia e qualità della vita.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto anche l'incarico di direttore facente funzioni dell'UOC di Medicina Interna (tra il 2020 e il 2021) ed è responsabile degli ambulatori specialistici dedicati a demenze, osteoporosi e cefalee.

"Questa rielezione rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire il lavoro di rete tra ospedale, territorio e società scientifiche», è lo spirito con cui il professionista siracusano accoglie il nuovo mandato, confermandosi un punto di riferimento per la geriatria siracusana e siciliana in una fase storica in cui l'invecchiamento della popolazione rende sempre più centrale la medicina geriatrica".

Dott.ssa Melinda Miceli Critico d'arte

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