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Momenti di paura nel pomeriggio a Catania, dove un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha seminato il panico tra i passanti impugnando una grossa catena e roteandola minacciosamente all'altezza delle persone. L'episodio si è verificato nei pressi di via Ingegnere, una zona trafficata della città etnea, e ha richiesto l'intervento immediato degli agenti della Polizia di Stato.

L'intervento degli agenti della Squadra Volante

Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Catania, l'uomo indossava una giacca mimetica e, nonostante l'arrivo di una pattuglia della Squadra Volante impegnata nel controllo del territorio, ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. Gli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a fermarlo prima che potesse colpire qualcuno, scongiurando così il peggio. La catena è stata recuperata e sottoposta a sequestro.

Denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

Il cinquantacinquenne, che non ha saputo fornire alcuna spiegazione valida del proprio comportamento, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Resta ferma la presunzione di innocenza dell'indagato, valevole ora e fino a eventuale condanna definitiva. L'episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle strade cittadine e sull'importanza dei controlli costanti da parte delle forze dell'ordine, che in questo caso hanno evitato conseguenze ben più gravi per i cittadini presenti.

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