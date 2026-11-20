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La quinta edizione di WOW – Winter Outdoor Weekend, svoltasi dal 13 al 15 novembre 2026 presso il complesso fieristico di Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo, ha rappresentato un importante momento di incontro tra sport, cultura della montagna e sicurezza. L'evento, organizzato dall'associazione Ente Fiera Fredda con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo, ha richiamato un vasto pubblico di appassionati, famiglie e professionisti del settore outdoor.

Un programma ricco di attività

Durante le tre giornate, i visitatori hanno potuto assistere a competizioni di trail running, bike e arrampicata, incontrare atleti e alpinisti, visitare mostre tematiche e partecipare a laboratori e passeggiate guidate nel Parco Fluviale. Gli stand espositivi dei principali brand sportivi e l'area ristoro curata dai rifugi delle Alpi cuneesi hanno completato l'offerta, rendendo l'evento un punto di riferimento per gli amanti della montagna.

La Polizia di Stato presente con la Polizia di Frontiera

In questo contesto, la Polizia di Stato ha partecipato con personale del Settore di Polizia di Frontiera di Limone Piemonte, confermando il proprio impegno di vicinanza ai cittadini. La presenza dell'Istituzione si inserisce nelle iniziative di apertura e dialogo con la collettività, finalizzate a valorizzare l'immagine della Polizia e a far conoscere le molteplici attività svolte quotidianamente, in linea con il motto «Esserci Sempre».

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Il ruolo della Polizia di Frontiera in montagna

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività della Polizia di Frontiera, impegnata lungo il confine italo-francese e presso i valichi alpini, anche in alta montagna. Un presidio fondamentale in territori caratterizzati da condizioni geografiche e ambientali complesse, dove la sicurezza richiede professionalità, conoscenza del territorio e una presenza costante, soprattutto durante la stagione invernale. Oltre ai compiti istituzionali di controllo della frontiera, il personale assicura servizi di prevenzione e soccorso in ambiente montano, contribuendo alla tutela di chi vive, lavora e frequenta le aree alpine.

Un'occasione per avvicinare i giovani

La partecipazione al WOW – Winter Outdoor Weekend ha permesso di illustrare ai visitatori, e in particolare ai più giovani, le specificità operative della Polizia di Frontiera e l'impegno nella sicurezza dei territori montani. Un momento di confronto diretto che ha favorito una maggiore conoscenza delle attività svolte e ha rafforzato il rapporto di fiducia tra Istituzione e cittadini.

Tre giornate che hanno unito sport, territorio e sicurezza, nel segno di una Polizia di Stato sempre presente e vicina alle esigenze della collettività, dalle città ai confini più elevati delle nostre montagne.

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