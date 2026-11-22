Myenergy Viola, rimonta sfiorata: Brescia passa 68-65 al PalaCalafiore
I neroarancio recuperano dopo un primo quarto difficile e arrivano a un possesso dal pareggio. Donadoni segna 15 punti, Da Ros ne realizza 21 per gli ospiti
La Viola reagisce dopo il primo quarto
La Myenergy Viola Reggio Calabria sfiora una rimonta importante, ma nella decima giornata del girone A di Serie B Nazionale Old Wild West la spunta l’A2A Leonessa Brescia. Al PalaCalafiore finisce 65-68, al termine di una gara dai due volti.
Gli ospiti partono con grande precisione, trovando punti dall’arco con Sabatini e Da Ros. La Viola fatica a costruire buone conclusioni e chiude il primo quarto sotto di 17 punti: 8-25.
Nel secondo periodo la squadra di Michele Carrea cambia ritmo e ritrova efficacia in attacco. Con 24 punti segnati, i neroarancio riducono sensibilmente il divario e rientrano negli spogliatoi sul 32-38.
Brescia riallunga, finale punto a punto
Dopo l’intervallo la Leonessa riesce a riprendere margine e affronta l’ultimo quarto avanti 56-46. La Viola, però, non si arrende: la tripla di Clark e il canestro di Donadoni avvicinano i padroni di casa, mentre la pressione difensiva mantiene aperta la partita.
Sul 65-68, la Myenergy ha l’occasione per pareggiare con l’ultimo tiro da tre di capitan Romeo, ma la conclusione non trova il bersaglio. La rimonta si ferma così a un possesso dal supplementare.
Tra i reggini il miglior realizzatore è Alessio Donadoni, con 15 punti, seguito da Matteo Calvellini a quota 13. Per Brescia spicca Matteo Da Ros, autore di 21 punti.
Prossimo impegno per la Myenergy
Nel prossimo turno la Viola Reggio Calabria sarà impegnata in trasferta contro l’UCC Assigeco Piacenza.
Tabellino
Myenergy Viola Reggio Calabria – A2A Leonessa Brescia 65-68
Parziali progressivi: 8-25, 32-38, 46-56, 65-68
Myenergy Viola Reggio Calabria: Donadoni 15, Calvellini 13, Markovic 8, Romeo 7, Touré 7, Clark 5, Diouf 4, Taflaj 4, Marini 2, Love 0.
Allenatore: Michele Carrea.
A2A Leonessa Brescia: Da Ros 21, Vencato 11, Tavernelli 10, Bazan 7, Sabatini 6, Bedin 5, Burns 4, Lombardi 4, Santinon 0, Klanjšček 0, Frosini 0.
Allenatore: Marco Calvani.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.