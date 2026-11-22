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Meteo Italia, domenica 22 novembre tra piogge, neve sulle Alpi e vento forte: segui Meteo Radar InfoOggi

Una perturbazione attraversa il Centro-Nord. Allerta arancione in alcune zone della Toscana, mentre lunedì è atteso un miglioramento parziale e martedì aumenteranno le nubi.

La domenica 22 novembre 2026 porta un nuovo peggioramento su buona parte del Centro-Nord. Le piogge interesseranno soprattutto Liguria, alta Toscana, Emilia-Romagna e alcuni settori del Nord-Est; sulle Alpi tornerà la neve, con una quota che varierà durante la giornata. Al Sud il tempo resterà più asciutto, salvo piogge irregolari in Campania e, più tardi, sul versante tirrenico della Calabria.

Oltre alle precipitazioni, occorrerà prestare attenzione al vento forte: tra pomeriggio e sera le correnti occidentali e il Maestrale rinforzeranno, con mari molto mossi o agitati sui bacini occidentali.

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Domenica 22 novembre: dove pioverà

Nord, piogge diffuse e neve in montagna

Il fronte perturbato attraverserà le regioni settentrionali da ovest verso est. I fenomeni più consistenti sono attesi tra Liguria, alta Toscana e Appennino emiliano, con piogge anche su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Sulle Alpi sono previste nevicate: sui settori occidentali la quota potrà partire intorno ai 1.000–1.100 metri e salire nel corso della giornata. Le massime saranno generalmente contenute, soprattutto nelle località alpine e nelle pianure interessate dal maltempo. Meteo Radar InfoOggi

Centro e Sardegna, Toscana più esposta

In Toscana sono attese le precipitazioni più rilevanti del Centro. Piogge più discontinue potranno raggiungere Umbria e Lazio, mentre lungo l’Adriatico si alterneranno nubi e schiarite. In Sardegna il vento sarà un elemento da seguire con attenzione: il Maestrale potrà soffiare con raffiche forti, soprattutto nelle aree esposte.

Sud e Sicilia, schiarite ma qualche pioggia sul Tirreno

Al Sud la giornata sarà in prevalenza più tranquilla rispetto al Centro-Nord, con spazi soleggiati. Non mancheranno però piogge sparse in Campania; in serata qualche fenomeno potrà raggiungere la Calabria tirrenica. In Sicilia sono attesi rinforzi del Maestrale durante la notte.

Per seguire lo spostamento delle precipitazioni durante la giornata, consulta Meteo Radar InfoOggi.

Allerta meteo: arancione in Toscana, gialla in sette regioni

Per domenica 22 novembre la Protezione Civile ha indicato allerta arancione per rischio idrogeologico nei bacini toscani di Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana e Versilia. L’allerta gialla riguarda settori di Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Molise. Le allerte interessano zone specifiche e rischi diversi, tra cui criticità idrauliche, idrogeologiche e temporali: non vanno quindi interpretate come un livello uniforme per l’intero territorio regionale.

Nelle aree più esposte, piogge intense e raffiche possono rendere difficili gli spostamenti. Chi deve viaggiare può controllare gli aggiornamenti delle strutture regionali di protezione civile e le condizioni locali prima di partire.

Lunedì 23 novembre: migliora al Nord, ancora instabilità al Centro-Sud

Lunedì la perturbazione si allontanerà e al Nord prevarrà un tempo più asciutto, pur con nubi residue e qualche nevicata sulle zone alpine di confine. Al Centro potranno verificarsi piogge sparse, in particolare sui settori adriatici. Tra Cilento e Calabria tirrenica resterà possibile qualche precipitazione, mentre il Maestrale continuerà a soffiare sui mari occidentali. Dipartimento della Protezione Civile

Martedì 24 novembre: nubi in aumento, poi un nuovo cambiamento

Martedì si prospetta una giornata generalmente asciutta, ma con nuvolosità in aumento su diverse regioni. Tra tarda serata e notte le prime piogge potrebbero tornare al Nord-Ovest, anticipando un nuovo peggioramento atteso da mercoledì. La tempistica e le zone coinvolte andranno confermate con gli aggiornamenti delle prossime ore.

Segui Meteo Radar InfoOggi per controllare l’evoluzione di piogge e nubi e le previsioni aggiornate sulla tua zona.

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