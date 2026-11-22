Formula 1 a Las Vegas, Verstappen vince davanti alle McLaren: Antonelli quarto, Ferrari in difficoltà
Formula 1 a Las Vegas, Verstappen vince davanti alle McLaren: Antonelli quarto, Ferrari in difficoltà
Norris e Piastri completano il podio. Hamilton chiude settimo, Leclerc decimo dopo una gara segnata dal contatto tra i due compagni di squadra
Max Verstappen vince il Gran Premio di Las Vegas 2026 al termine di una corsa combattuta fino agli ultimi giri. Il pilota della Red Bull precede le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, separate al traguardo da meno di un secondo ciascuna. Per Verstappen è il quarto successo stagionale.
Antonelli sfiora il podio
Kimi Antonelli chiude quarto, a poco più di un secondo da Piastri. Il pilota Mercedes resta in lotta per le prime posizioni, ma nel finale sono le due McLaren a occupare i posti sul podio alle spalle di Verstappen.
Alle sue spalle arrivano le Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto, rispettivamente quinta e sesta. George Russell urta le barriere nelle fasi conclusive, riesce a proseguire e conclude nono. reuters.com
Ferrari, Hamilton settimo e Leclerc decimo
Per la Ferrari è una gara complicata. Lewis Hamilton e Charles Leclerc entrano in contatto: il britannico finisce in testacoda, mentre entrambi ricevono penalità di dieci secondi per episodi distinti. Hamilton conquista il settimo posto; Leclerc chiude decimo e raccoglie un punto. reuters.com
Il risultato lascia alla squadra di Maranello un tema concreto da affrontare: capire cosa non abbia funzionato nella gestione della gara e come evitare che un confronto tra compagni comprometta ancora il risultato di entrambe le vetture.
I primi dieci del Gran Premio di Las Vegas
|Posizione
|Pilota
|Scuderia
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|2
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|4
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|5
|Pierre Gasly
|Alpine
|6
|Franco Colapinto
|Alpine
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|8
|Carlos Sainz
|Williams
|9
|George Russell
|Mercedes
|10
|Charles Leclerc
|Ferrari
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