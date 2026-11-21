Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La gara sprint del Gran Premio del Portogallo di MotoGP ha regalato un finale sorprendente. Sul circuito di Portimao, Marco Bezzecchi ha tagliato per primo il traguardo, sfruttando al meglio la sua Aprilia ufficiale e le condizioni difficili della pista. Il pilota riminese, partito dalla pole, ha condotto una gara solida, respingendo gli attacchi degli avversari e gestendo al meglio le gomme su un asfalto insidioso.

Una doppietta quasi storica per Aprilia

Alle spalle di Bezzecchi, un ottimo Raul Fernandez ha chiuso secondo con la Aprilia del team Trackhouse, confermando il grande momento di forma della casa di Noale. Terzo gradino del podio per Alex Marquez su Ducati Gresini, che ha preceduto la KTM di Pedro Acosta. Solo quinto l'altro pilota Aprilia ufficiale, Jorge Martin, apparso meno incisivo rispetto al compagno di squadra. Completa la top five proprio l'iberico, che paga un distacco pesante in ottica classifica.

La caduta di Marquez e il match point sfumato

Il colpo di scena arriva a due giri dalla fine: Marc Marquez cade rovinosamente mentre stava lottando per le prime posizioni. Per lo spagnolo della Ducati svanisce l'ennesima occasione di chiudere i conti e laurearsi campione del mondo per l'ottava volta in carriera. La caduta, avvenuta in una fase delicata della gara, riapre il discorso iridato e rimanda l'appuntamento con la storia a una data successiva.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un programma rimodellato per il meteo

La giornata di Portimao era iniziata con una decisione inevitabile: la gara sprint è scattata alle 15:30 anziché alle 16:00, con un anticipo di mezz'ora dovuto alle condizioni meteorologiche in peggioramento. Già nelle prove e nelle qualifiche mattutine la pioggia aveva fatto la sua comparsa, rendendo il tracciato portoghese particolarmente scivoloso e imprevedibile. La scelta di anticipare la partenza si è rivelata saggia, evitando il rischio di una gara bagnata e caotica.

Le implicazioni per il campionato

Con questo risultato, la classifica mondiale resta aperta. Bezzecchi dimostra di poter essere competitivo anche in condizioni miste, mentre Martin deve ritrovare feeling con la sua Aprilia. Marquez, dal canto suo, continua a dominare la stagione ma dovrà fare i conti con la delusione di un errore che poteva essere evitato. Il prossimo appuntamento sarà decisivo per capire se lo spagnolo riuscirà a chiudere definitivamente la pratica iridata o se dovremo assistere a un finale di stagione ancora più incerto.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra