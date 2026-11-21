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La notte di Las Vegas si tinge di rosso, ma non del colore della festa: è il rosso della rabbia di Charles Leclerc, protagonista suo malgrado di una qualifica da dimenticare sul tracciato del Strip. Il pilota della Ferrari è stato eliminato nel Q2 e domani partirà dalla decima posizione, un risultato che pesa come un macigno sulle ambizioni di rimonta in una pista dove sorpassare è tutt'altro che semplice.

La delusione di Leclerc parole pesanti nel dopo gara

«Sono inc...to, non ne abbiamo messa dritta una oggi». La frase, cruda e senza filtri, riassume tutta la frustrazione del monegasco ai microfoni dopo la sessione. Leclerc non cerca attenuanti e punta il dito contro una strategia Ferrari che non ha funzionato: «Avevamo persone dietro che spingevano e non arrivavano i messaggi». Un riferimento chiaro alla gestione delle comunicazioni dal muretto, ritenuta troppo lenta e inefficace proprio nel momento decisivo.

Il problema del rettilineo e la difficoltà di recuperare

Il pilota ha poi spiegato le difficoltà tecniche incontrate sulla pista americana: «Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma se prendiamo un secondo nel rettilineo è difficile fare qualcosa». Un gap di velocità massima che, secondo Leclerc, ha reso la vita impossibile alla SF-23 sul lungo rettilineo di Las Vegas, dove la potenza del motore fa la differenza. Un limite che il team di Maranello dovrà necessariamente analizzare in vista della gara.

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Le prospettive per la gara di domani

Partire decimo su un circuito cittadino nuovo e con poche zone di sorpasso non è l'ideale, ma Leclerc non ha intenzione di arrendersi. La Ferrari dovrà lavorare sulla strategia delle gomme e sulla gestione della temperatura per provare a risalire la classifica. Il weekend di Las Vegas, tra luci e ombre, è solo all'inizio e il team italiano ha ancora una carta da giocare per limitare i danni in un finale di stagione che si preannuncia combattuto.

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