Perugia, maxi sequestro di cocaina: 160 chili nascosti tra casa e terreno
Un'operazione della Squadra mobile di Perugia ha portato all'arresto di un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga: 144 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 160 chili, oltre a 300 grammi di marijuana.
Le indagini e l'arresto
Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Città di Castello (Pg) avevano avviato un'indagine su una presunta attività di spaccio condotta da un pregiudicato della zona, già arrestato per gli stessi motivi nel 2014. Attraverso appostamenti e pedinamenti, gli investigatori hanno documentato movimenti sospetti che hanno portato alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo.
Il ritrovamento della droga
All'interno della casa sono stati trovati 300 grammi di marijuana e le chiavi di un magazzino, dove sono stati rinvenuti i primi 51 panetti di cocaina nascosti in uno sgabuzzino. Le ricerche sono poi state estese a un appezzamento di terreno di proprietà dell'arrestato, dove in un capanno degli attrezzi sono stati scoperti gli altri 93 panetti di stupefacente.
Il valore del sequestro
Secondo le stime della polizia, la sostanza sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni per circa 12 milioni di euro. Un colpo significativo al traffico di droga nella regione, che conferma l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta allo spaccio.
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