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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 22 del 20-11-2026.pdf





Fervono i preparativi nel piccolo borgo guilcerino alla vigilia di un periodo tanto intenso quanto proficuo per la vita sociale e sportiva del Tennistavolo Norbello. L’orizzonte del club è infatti illuminato da un appuntamento di grande prestigio: venerdì 27 novembre, nella Palestra Comunale di via Azuni, andrà in scena l’11ª Giornata Paralimpica del Guilcer.

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Proprio in queste ore numerose federazioni sportive stanno selezionando i loro migliori profili tecnici da inviare nell'impianto norbellese per rendere le rispettive discipline paralimpiche accessibili a tutte le scolaresche. Un’esperienza preziosa anche per gli atleti abili che, cimentandosi con ausili e attrezzature specifiche, trovano puntualmente nuovi stimoli per la propria crescita personale, affinando la sensibilità e lo spirito di accoglienza verso il prossimo.

A proposito di guide tecniche di comprovata esperienza, l’assist passa naturale al timoniere della Serie A2 maschile Davide Guidone, che dall’alto della sua maestria saprà essere senza dubbio scaltro ed efficace nello spronare i suoi giocatori. Dopo il lampo che li aveva proiettati in vetta alla graduatoria, i gialloblù sono stati immediatamente riportati sul pianeta Terra dalla sconfitta patita sul campo di un Aragon Spartans dimostratosi “vastamente” inaffondabile. Tutto è già dimenticato: il presidente Simone Carrucciu non vede l’ora di rivedere l’impianto comunale con i suoi tifosi pronti a dare la giusta carica al terzetto gialloblù.





Campionato Serie A2 Maschile – Girone “B”





Quinta giornata Domenica 22 novembre 2026 Ore 17:00





Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR)





Tennistavolo Norbello ASD TT Torre del Greco









SFIDA PER RIPRENDERE LA MARCIA

Archiviato il passo falso in terra abruzzese, i gialloblù tornano davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di riscattarsi immediatamente. La graduatoria vede i padroni di casa al quarto posto a quota 8 punti (frutto di tre vittorie e una sola sconfitta), a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Quattro Mori e Ausonia Enna. Di fronte ci sarà una formazione che occupa attualmente la sesta piazza con 2 punti, ancora alla ricerca della prima gioia stagionale dopo quattro battute d’arresto consecutive.

I pronostici della vigilia pendono dalla parte del club norbellese, ma guai ad abbassare la guardia. La compagine campana schiera infatti un trascinatore assoluto come lo spagnolo Francisco Miguel Ruiz Rodriguez, capace finora di imporsi nell’83,3% degli incontri disputati (5 vittorie su 6), affiancato dal connazionale Norbert Tauler Alsina (50%) e dagli italiani Antonio Pellegrini (n. 76 del ranking nazionale, 25%) e Cristian Mellino (n. 163, 25%).

Per rispondere colpo su colpo e blindare l'intera posta in palio, coach Davide Guidone potrà contare sull’ottimo rendimento complessivo del suo organico, composto dal francese Damien Roland Gregory Provost (75% di successi, 3 su 4), dall’azzurrino Davide Lorenzo Simon (n. 39 d’Italia, anch’egli al 75% con 6 vittorie su 8), da Giuseppe Calarco (n. 42, solido al 62,5% con 5 successi su 8) e dallo spagnolo Ivan Martin Sancho (50% con 2 vittorie su 4), oltre alle collaudate coppie di doppio (Calarco/Simon e Provost/Simon) entrambe al 50%.

FOTO GIUSEPPE DI CARLO NONSOLOFOTO CAGLIARI