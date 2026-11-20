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Un'operazione congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri ha portato all'arresto di un presunto autore seriale di rapine ai bancomat. L'uomo, un cittadino rumeno di 26 anni senza fissa dimora in Italia, è stato fermato il 16 novembre 2026 lungo l'autostrada A1, nel territorio di Civitella in Val di Chiana (AR), da una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle.

Il controllo in autostrada e l'ordinanza di custodia

Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno controllato l'autovettura condotta dall'uomo. Gli accertamenti hanno rivelato che il ventiseienne era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Treviso su richiesta della Procura locale. L'uomo è gravemente indiziato di aver commesso una serie di rapine ai danni di persone intente a prelevare contante presso gli sportelli bancomat.

Le indagini del NOR di Conegliano

L'emissione del provvedimento restrittivo è il frutto di una complessa e prolungata attività investigativa condotta dai militari del NOR della Compagnia Carabinieri di Conegliano. Le indagini sono partite da un grave episodio avvenuto il 10 febbraio 2026 a Conegliano (TV): un uomo di 80 anni, mentre prelevava al bancomat, è stato strattonato con violenza e rapinato di 2.000 euro da un soggetto a volto coperto, fuggito a bordo di un'Audi A4 Avant con targa tedesca.

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Le immediate investigazioni hanno permesso di tracciare i movimenti del veicolo in diverse località tra Lombardia e Veneto. Attraverso accurate indagini telematiche su un'utenza mobile di nazionalità tedesca, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire gli spostamenti del sospettato, collocandolo fisicamente nei luoghi in cui sono state consumate altre cinque rapine con analogo modus operandi nel territorio veneto. I successivi servizi di osservazione e le intercettazioni telefoniche hanno dimostrato che l'indagato mostrava un'elevata capacità di eludere i controlli cambiando frequentemente i mezzi di trasporto, tutti acquisiti tramite circuiti di noleggio o sub-noleggio.

Perquisizione e sequestro di materiale probatorio

Sulla base di questi solidi riscontri, i militari del NOR di Conegliano hanno eseguito un decreto di perquisizione personale, veicolare e domiciliare ad Assago (MI), procedendo al sequestro di fondamentale materiale probatorio. L'analisi tecnica delegata sull'apparato telefonico sequestrato ha fornito agli investigatori gli elementi decisivi per redigere un'ulteriore informativa e richiedere la misura cautelare a carico del soggetto. A seguito dell'arresto, l'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Arezzo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.

La sinergia tra Forze di Polizia

L'odierno risultato conferma la fondamentale importanza della sinergia operativa sviluppata tra le Forze di Polizia: da un lato l'attenta e complessa attività investigativa condotta dai militari dell'Arma, dall'altro la capillarità del controllo del territorio svolto dalla Polizia Stradale lungo le grandi arterie di comunicazione, indispensabile per rintracciare e assicurare alla giustizia persone colpite da provvedimenti restrittivi.

Si precisa, ai sensi della normativa vigente, che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza dell'indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

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