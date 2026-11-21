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Nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre 2026, intorno alle ore 2.30, una pattuglia della Polizia Stradale di Bassano del Grappa, impegnata in un ordinario servizio di vigilanza stradale, ha intimato l’alt per un controllo a un’autovettura in transito a Malo, nei pressi del casello della Superstrada Pedemontana Veneta.

Fin dalle prime fasi dell’accertamento, gli operatori hanno riscontrato nel conducente — un uomo di 53 anni residente nella provincia di Vicenza — chiari segni riconducibili all’assunzione di alcol. L’esito positivo del test preliminare con precursore ha confermato i sospetti degli agenti.

La reazione e la fuga

A quel punto, l’uomo ha reagito in modo scomposto cercando di strappare i documenti dalle mani di uno dei poliziotti, per poi risalire rapidamente a bordo del veicolo e ripartire ad alta velocità. Nel tentativo di allontanarsi, ha urtato con la parte anteriore dell’auto il braccio del secondo operatore che cercava di bloccarlo.

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Ne è scaturito un inseguimento da parte della pattuglia, terminato presso l’abitazione del conducente, dove l’uomo è stato raggiunto e messo in sicurezza dagli agenti.

Le conseguenze legali

Al termine degli accertamenti, il 53enne è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e deferito all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Al conducente sono state inoltre contestate le relative violazioni previste dal Codice della strada per essersi sottratto all’alt e allontanato dal controllo.

Nella tarda mattinata del 20 novembre, nel corso del giudizio per direttissima, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione dell’uomo, applicando nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

“Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

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