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La Polizia di Stato di Varese ha tratto in arresto un uomo di 33 anni con l'accusa di porto abusivo di armi e detenzione di sostanze stupefacenti. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha preso avvio da un furto apparentemente banale all'interno di un'area di servizio autostradale alle porte del capoluogo.

Il furto e l'inseguimento

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, l'uomo aveva consumato un pasto presso l'autogrill e, anziché pagare, si era allontanato oltrepassando le barriere antitaccheggio. L'azione ha fatto scattare l'allarme del sistema di sicurezza. Gli agenti delle Volanti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato mentre era già a bordo della sua autovettura. Durante il controllo, i poliziotti hanno accertato che l'uomo aveva rubato una tazzina da caffè.

La perquisizione e la scoperta dell'arsenale

L'atteggiamento particolarmente nervoso del 33enne ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di approfondire il controllo. Dalla perquisizione personale e successivamente del veicolo, è emerso un vero e proprio arsenale: un coltello a serramanico con lama bloccabile, due revolver tascabili di produzione belga, numerose munizioni di diverso calibro, un machete, un dispositivo storditore elettrico tipo Taser e un giubbotto antiproiettile. Il materiale era occultato in diversi vani dell'auto.

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Droga, contanti e strumenti di controllo

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato quantitativi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, diversi telefoni cellulari e schede SIM, un rilevatore di radiofrequenze e microspie, un passamontagna e denaro contante per 325 euro. Estendendo i controlli a due auto riconducibili al medesimo soggetto, sono stati trovati e sequestrati 30 cartucce calibro 12, tre bilancini di precisione e ulteriori dosi di marijuana e hashish.

Arresto e traduzione in carcere

L'uomo è stato arrestato in flagranza e accompagnato presso la Casa Circondariale di Varese. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto ai reati predatori e alla detenzione illegale di armi e stupefacenti.

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