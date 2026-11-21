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Dopo oltre nove anni di detenzione, Francesco Schettino ha lasciato il carcere di Rebibbia. L'ex comandante della Costa Concordia, condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 costato la vita a 32 persone, ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Roma l'ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza

Il provvedimento consente a Schettino di scontare la pena residua fuori dal carcere, sotto il controllo delle autorità competenti e con un percorso di reinserimento social e. Si tratta di una misura alternativa alla detenzione prevista dall'ordinamento penitenziario, concessa quando il condannato ha dimostrato una condotta conforme e sussistono i presupposti per un graduale ritorno alla vita civile.

La vicenda della Costa Concordia

Il naufragio della Costa Concordia avvenne la sera del 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio, in Toscana, quando la nave da crociera impattò contro gli scogli. Il bilancio fu di 32 vittime e di un'operazione di soccorso e rimozione del relitto durata anni. Schettino fu ritenuto responsabile di reati che vanno dall'omicidio colposo plurimo al naufragio colposo, all'abbandono della nave e alla falsa comunicazione alle autorità. La sentenza è divenuta definitiva nel 2017 con la conferma della Cassazione.

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Cosa accade ora per l'ex comandante

Con l'affidamento in prova, Schettino sarà chiamato a rispettare una serie di prescrizioni, tra cui l'obbligo di svolgere attività di servizio sociale, di dimorare in un luogo stabilito e di rispettare le disposizioni impartite dal magistrato di sorveglianza. Eventuali violazioni potrebbero comportare la revoca della misura e il ritorno in carcere per la parte di pena ancora da espiare.

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