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All'alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Brindisi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone, ritenute gravemente indiziate di aver preso parte alla rapina pluriaggravata ai danni di un furgone portavalori, avvenuta il 12 luglio 2025 in via Rossini a San Pietro Vernotico. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura, riguarda anche un quarto complice già destinatario di analoga misura e per il quale si procede separatamente. Le accuse, a vario titolo e in concorso, sono di rapina pluriaggravata, esplosioni pericolose in luogo pubblico, detenzione e porto illegale di armi (tra cui un fucile a canne mozzate), ricettazione e furto aggravato.

La dinamica dell'assalto

Secondo la ricostruzione degli investigatori, quella mattina due malviventi con il volto travisato e armati di un fucile a canne mozzate hanno minacciato le guardie particolari giurate impegnate nel prelievo degli incassi presso un supermercato, impossessandosi di oltre 37.000 euro in contanti e sottraendo a uno dei vigilanti l'arma di servizio. Durante la fuga, ostacolati dalla pronta manovra dell'autista del mezzo blindato che aveva bloccato l'autovettura predisposta per l'allontanamento, i rapinatori hanno esploso un colpo di fucile sulla pubblica via, per poi dileguarsi a bordo di un furgone Fiat Scudo con targhe rubate.

Le indagini e la rete di complicità

Le complesse indagini condotte dai militari dell'Arma sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria hanno permesso di ricostruire l'organizzazione e le fasi esecutive del colpo, svelando una pianificazione minuziosa. Dopo aver individuato e arrestato, il 13 novembre 2025, uno degli esecutori materiali, gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, ricostruendo i percorsi di avvicinamento e fuga, documentando i sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti e giungendo all'identificazione degli odierni indagati. Le attività tecniche hanno inoltre fornito elementi determinanti sulla rete di complicità, sulle tensioni interne al gruppo legate alla ripartizione dei proventi illeciti e sulla simulazione del furto dell'autovettura, in realtà messa volontariamente a disposizione dalla proprietaria. L'esame dei dispositivi mobili sequestrati e dei dati di traffico delle celle telefoniche ha permesso di riscontrare puntualmente gli incontri preparatori e successivi tra gli indagati, collocandoli sui luoghi dei furti propedeutici all'assalto.

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La base logistica e il ruolo della staffetta

Le verifiche sul territorio hanno consentito di individuare la base logistica del gruppo in un garage a Cellino San Marco, nella disponibilità di uno degli indagati, dove venivano occultati mezzi, armi e denaro. È stato inoltre accertato il ruolo di "staffetta" svolto da un altro complice mediante un furgone aziendale. Il GIP, condividendo pienamente l'impianto accusatorio formulato dalla Procura, ha evidenziato l'estrema spregiudicatezza e la pericolosità sociale degli indagati, desumibili dalla disponibilità di armi clandestine, dalla commissione di reati satellite e dall'azione violenta compiuta in pieno giorno in presenza di passanti. Ritenendo concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato, il giudice ha pertanto disposto per tutti e tre la custodia cautelare in carcere.

I sequestri durante le perquisizioni

Nel corso delle meticolose attività di perquisizione condotte dai Carabinieri, l'efficace e tempestiva azione investigativa ha permesso di trarre in arresto in flagranza di reato uno degli indagati, sorpreso nella disponibilità di materiale di illecita provenienza e di potenzialità offensiva. In particolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato:

un fucile calibro 12 con matricola abrasa, trovato carico all'interno di un'autovettura parcheggiata nella pertinenza di una villa di campagna; nel bagagliaio erano altresì occultate 135 cartucce del medesimo calibro;

ingenti quantitativi di infiorescenze di marijuana, conservate in bidoncini e contenitori in plastica, ricavate da una piantagione illecita precedentemente essiccata e stoccata all'interno di due container. Uno di questi era stato appositamente modificato e allestito come serra indoor, completo di stufe per il riscaldamento e sistemi di illuminazione artificiale, oltre a tutto il materiale necessario per la pesatura di precisione e il successivo confezionamento dello stupefacente;

la somma contante di oltre 11.000 euro, celata in una cassetta di sicurezza a muro ricavata in un garage e ritenuta verosimilmente provento dell'attività delittuosa.

L'intero materiale illecito, l'arma clandestina, la droga e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro penale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, a suggello della costante e incisiva opera di contrasto alla criminalità condotta sul territorio dai Carabinieri.

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