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In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, i carabinieri della provincia di Napoli hanno reso noti i dati relativi alle attività svolte nell'ultimo anno. Tra novembre 2025 e novembre 2026 sono stati attivati 2.368 codici rossi, un dato che equivale a circa sei interventi al giorno per presunti casi di violenza di genere.

Arresti e denunce: i numeri dell'impegno dei carabinieri

Nel periodo considerato, i militari hanno eseguito 505 arresti, di cui 15 in differita, e hanno denunciato 1.863 persone. Numeri che testimoniano un'attività repressiva costante e un'attenzione crescente verso un fenomeno che continua a destare allarme sociale.

Le Stanze tutte per sé: un ambiente protetto per le vittime

Per garantire un'accoglienza adeguata alle donne che denunciano violenze, sul territorio di Napoli e provincia sono già operative cinque 'Stanze tutta per sé'. Si tratta di spazi dedicati, pensati per offrire ascolto e supporto in un contesto riservato e accogliente. Le stanze si trovano presso la caserma di Capodimonte, la Compagnia di Caivano, la Tenenza di Ercolano, la Caserma Podgora (sede del Comando Gruppo Napoli e della Compagnia Stella) e la caserma Cesare Battisti della Compagnia di Bagnoli.

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Un fenomeno che non conosce tregua

I dati forniti dai carabinieri evidenziano come la violenza contro le donne sia una emergenza che richiede risposte sempre più efficaci e tempestive. L'attivazione dei codici rossi, che scattano in presenza di reati legati alla violenza di genere, è uno strumento fondamentale per intervenire rapidamente e proteggere le vittime. L'impegno dell'Arma si concentra non solo sulla repressione, ma anche sulla prevenzione e sul sostegno alle donne che scelgono di denunciare.

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