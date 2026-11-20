Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali e lo fa con il recupero di alcuni protagonisti assoluti. Il ritorno di Frattesi, Lautaro e Dybala offre a Inter, Lazio e Roma un impulso fondamentale per riprendere la corsa in testa alla classifica. Il campionato entra nel vivo con un calendario fitto di impegni: nove partite per i nerazzurri, sette per i giallorossi e sei per i biancazzurri da qui a Natale.

Inter, trasferta insidiosa a Bergamo

La capolista Inter affronta il Lecce di Di Francesco in un turno sulla carta agevole, mentre la Roma, con il miglior attacco del torneo, se la vedrà con il Parma, penultimo in classifica. I nerazzurri, invece, sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo contro un'Atalanta in sofferenza ma ricca di potenziale. Chivu recupera l'intero organico e punta su un Pio Esposito in grande forma, che affiancherà Thuram. L'abbondanza offensiva permetterà a Lautaro un reinserimento graduale. La prova di forza mostrata contro il Como dovrà essere replicata per contenere la voglia di riscatto dell'Atalanta, che Sarri non riesce ancora a rilanciare. Attenzione al trio offensivo formato da De Ketelaere, Rowe e Krstovic, in attesa del risveglio di Scamacca.

Lazio e Roma, occasioni d'oro per allungare

La Lazio di Gattuso è compatta ed equilibrata, e vola giocando bene. Lotito sorride sornione nonostante lo sciopero del tifo, che cozza con i risultati ottenuti dal tecnico. Per la trasferta di Parma, Gasperini recupera Svilar, Dybala e Mancini e, prima della quasi impossibile missione contro il Psg, vuole centrare il quarto successo consecutivo contro gli emiliani, privi di Romero, per guadagnare margine sulle inseguitrici. Il Milan di Pulisic, Rabiot e Moreira, reduci dalle ottime prestazioni con le nazionali, attende il risveglio di Ramos e affronta il Frosinone di Alvini, sesto nonostante l'assenza di Raimondo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le altre sfide: da Nico Paz al Napoli in crisi

Dopo le prodezze con l'Argentina, Nico Paz vuole trascinare il Como di Fabregas contro il Cagliari di Pisacane. Appuntamento delicato per il Napoli, a 9 punti dalla zona Champions e invischiato in una crisi profonda. Allegri si affida a De Bruyne (che potrebbe partire già a gennaio verso il Psv) e Hojlund per ritrovare i tre punti contro l'altalenante Torino e rinsaldare la panchina prima della proibitiva trasferta di Champions con il Manchester City. Più agevole il compito della Juventus contro il Venezia: Spalletti confermerà la coppia Kolo Muani-Woltemade. Le altre gare riguardano la lotta salvezza: il Bologna di Palladino cerca la quinta vittoria di fila per restare in corsa per l'Europa contro l'Udinese ultima, mentre il Sassuolo di D'Aversa, in crisi imprevedibile, riceve un Genoa in salute affidato a De Rossi. Juric rischia l'esonero sulla panchina del Monza, reduce da quattro sconfitte consecutive, e se la vedrà con la Fiorentina, autrice di tre lusinghiere prestazioni contro Atalanta, Sassuolo e Juventus.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra