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Formula 1 a Las Vegas, Verstappen in pole dopo la penalità di Antonelli: Ferrari fuori dalla Q3

Kimi Antonelli firma il miglior tempo delle qualifiche, ma partirà sesto per la sostituzione di un componente della power unit. Leclerc e Hamilton scatteranno dalla quinta e dalla sesta fila.

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio di Las Vegas 2026, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha chiuso le qualifiche in 1:34.151, ma il giro più veloce della sessione è stato quello di Kimi Antonelli, autore di un 1:33.893. Una penalità di cinque posizioni sulla griglia fa però scendere l’italiano dal primo al sesto posto.

Antonelli il più veloce, Verstappen davanti a Russell

Antonelli ha preceduto Verstappen di 258 millesimi, confermando la competitività della Mercedes sul circuito cittadino di Las Vegas. La sostituzione di un componente della power unit oltre il numero consentito gli costa cinque posizioni: scatterà dalla terza fila, accanto ad Arvid Lindblad. formula1.com

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In prima fila, al fianco di Verstappen, ci sarà George Russell. Lando Norris e Isack Hadjar occuperanno la seconda fila. La distanza contenuta tra i primi nelle qualifiche lascia aperta la lotta nelle fasi iniziali della gara, mentre Antonelli dovrà recuperare terreno partendo dal gruppo degli inseguitori. formula1.com

Ferrari eliminate in Q2: Leclerc decimo, Hamilton undicesimo in griglia

Fine anticipata delle qualifiche per le Ferrari. Charles Leclerc ha ottenuto l’undicesimo tempo e Lewis Hamilton il dodicesimo: entrambi sono stati eliminati in Q2. Le penalità inflitte ad altri piloti li fanno avanzare rispettivamente al decimo e all’undicesimo posto sulla griglia di partenza. È questa la differenza tra il risultato delle qualifiche e la posizione da cui scatteranno in gara.

Griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas 2026

La griglia riportata tiene conto delle penalità indicate prima della gara. I tempi sono quelli ottenuti in qualifica e, per questo, non seguono sempre l’ordine delle posizioni di partenza.

Posizione Pilota Scuderia Miglior tempo 1 Max Verstappen Red Bull 1:34.151 2 George Russell Mercedes 1:34.224 3 Lando Norris McLaren 1:34.244 4 Isack Hadjar Red Bull 1:34.592 5 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.668 6 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.893 7 Liam Lawson Racing Bulls 1:35.090 8 Pierre Gasly Alpine 1:35.105 9 Franco Colapinto Alpine 1:35.314 10 Charles Leclerc Ferrari 1:35.197 11 Lewis Hamilton Ferrari 1:35.253 12 Nico Hülkenberg Audi 1:35.460 13 Gabriel Bortoleto Audi 1:35.993 14 Alexander Albon Williams 1:36.125 15 Rafael Câmara Haas 1:36.220 16 Sergio Pérez Cadillac 1:37.383 17 Oscar Piastri McLaren 1:34.899 18 Fernando Alonso Aston Martin 1:37.400 19 Valtteri Bottas Cadillac 1:37.601 20 Carlos Sainz Williams 1:35.641 21 Lance Stroll Aston Martin 1:37.550 22 Oliver Bearman Haas 1:48.005

Per la Ferrari, la gara sarà soprattutto una prova di rimonta: Leclerc e Hamilton dovranno trovare occasioni per guadagnare posizioni dopo una qualifica chiusa prima della fase decisiva.

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