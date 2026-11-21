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La ripresa della Bundesliga dopo la sosta per le nazionali non sorride al Bayern Monaco, che oltre a un deludente 1-1 interno contro il Colonia deve fare i conti con una vera emergenza in attacco. Il tecnico Vincent Kompany ha perso per diversi mesi Harry Kane, uscito nel primo tempo dopo un duro intervento alla caviglia sinistra, con una lesione della sindesmosi che rischia di tenerlo lontano dal campo a lungo.

Kane e Olise, infermeria piena per il Bayern

Le parole di Kompany al termine della gara raccontano tutta la preoccupazione del club bavarese: «Starà fuori per diversi mesi» ha detto riferendosi all'attaccante inglese, che ha lasciato il campo dolorante dopo il contrasto. Al suo posto non è arrivato un sostituto all'altezza, anche perché Michael Olise, colpito anche lui in un duello, non è rientrato dopo l'intervallo ed è stato visto uscire dall'Allianz Arena in stampelle.

La situazione in attacco per il Bayern è resa ancora più difficile da una serie di assenze pesanti: Saibari è fermo da mesi, Gnabry non rientrerà prima del 2027 e Luis Diaz sta ancora recuperando da un infortunio. Il ritorno di Musiala nella ripresa è l'unica nota positiva, ma il giovane talento tedesco rischia di essere per qualche tempo l'unico riferimento offensivo a disposizione del tecnico.

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Pareggio con il Colonia e classifica da monitorare

Il pareggio contro il Colonia rallenta la corsa del Bayern in Bundesliga, in una fase del campionato in cui ogni punto pesa. Kompany dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere alta la competitività della squadra, mentre lo staff medico valuterà con attenzione i tempi di recupero di Kane e Olise.

La speranza dei tifosi è che l'emergenza rientri presto, ma il quadro clinico del bomber inglese lascia intendere che il Bayern dovrà convivere a lungo con l'assenza del suo uomo gol più importante.

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