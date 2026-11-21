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Il 21 novembre prevalgono sole e tempo asciutto. Il 22 arriva una perturbazione atlantica con precipitazioni soprattutto al Centro-Nord, mentre lunedì sono attese schiarite e venti di Maestrale.

Sabato 21 novembre: sole su gran parte d’Italia

La giornata di sabato 21 novembre offre una pausa dal maltempo. Al Nord prevalgono le schiarite, anche se al mattino possono formarsi nebbie e foschie in Pianura Padana. In serata le nubi aumenteranno a partire dalle regioni nordoccidentali.

Al Centro e in Sardegna il tempo resta perlopiù asciutto, con cielo sereno o poco nuvoloso. Anche al Sud e in Sicilia prevale il sole; qualche addensamento sulla fascia tirrenica tra Campania e Calabria potrebbe dare luogo a brevi piovaschi.

Per seguire lo spostamento delle nubi e delle precipitazioni nella propria zona, è possibile consultare in tempo reale il Radar meteo di InfoOggi.it.

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Domenica 22 novembre: perturbazione al Centro-Nord

Nella notte tra sabato e domenica il tempo comincia a peggiorare. Il 22 novembre sono previste piogge diffuse al Nord, più intense a tratti tra Liguria, alta Toscana e settori nordorientali. Sulle Alpi torna la neve, generalmente intorno o sopra i 1.000 metri, con una quota che può variare da zona a zona.

Al Centro, le precipitazioni interessano soprattutto la Toscana e, in modo più irregolare, le altre regioni. Sul versante adriatico sono possibili anche pause asciutte. Al Sud il tempo rimane in prevalenza variabile: piogge sparse possono raggiungere la Campania e, più tardi, la Calabria tirrenica, mentre Sicilia e settori ionici conservano maggiori schiarite.

Nel corso della giornata i venti si rinforzano. Tra la sera e la notte è atteso l’ingresso del Maestrale, con mari agitati soprattutto sui bacini occidentali. Le temperature massime calano al Nord, mentre al Sud restano più miti.

Lunedì 23 novembre: schiarite, ma resta il vento

Lunedì 23 novembre la perturbazione si allontana e il sole torna protagonista su molte regioni. Restano possibili deboli nevicate lungo i confini alpini, nebbie mattutine nelle pianure settentrionali e qualche pioggia isolata sul medio Adriatico e tra Cilento e Calabria tirrenica.

Il Maestrale continuerà a soffiare sui mari occidentali e su parte del Centro-Sud: anche dove splenderà il sole, il vento potrà quindi rendere la giornata meno tranquilla. ilmeteo.it

Tendenza della settimana: possibile nuovo peggioramento da mercoledì

Martedì 24 si profila una giornata in gran parte stabile, pur con qualche addensamento sulle regioni tirreniche. Da mercoledì 25 novembre una nuova perturbazione atlantica potrebbe riportare piogge su diverse zone d’Italia e ulteriori nevicate sulle Alpi. La distribuzione e l’intensità dei fenomeni dei giorni successivi richiedono aggiornamenti, perché la previsione a questa distanza può cambiare. METEO.IT

Per controllare l’evoluzione delle precipitazioni vicino a casa o durante gli spostamenti, segui in tempo reale il Radar meteo di InfoOggi.it.

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