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La Polizia di Stato di Torino ha inferto un duro colpo a una banda specializzata in scippi ai danni di persone anziane. Nella mattinata odierna, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Torino, nei confronti di tre cittadini marocchini, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e irregolari sul territorio nazionale. I tre sono gravemente indiziati di aver commesso otto episodi predatori tra maggio e agosto 2026, utilizzando spesso monopattini elettrici per avvicinarsi alle vittime e garantirsi una rapida fuga.

Il modus operandi della banda

Secondo la ricostruzione degli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica diretta da Giovanni Bombardieri, i malviventi sceglievano con cura le proprie vittime: persone anziane o particolarmente vulnerabili, seguite per strada e poi improvvisamente scippate di collane e gioielli. L’attività investigativa, condotta attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, le testimonianze delle vittime e dei testimoni e il monitoraggio dei social network, ha permesso di collegare il gruppo a diversi episodi avvenuti nei quartieri Barriera Milano e Madonna di Campagna, ai danni di uomini e donne ultrasettantenni e ultraottantenni, alcuni dei quali con difficoltà motorie.

Il contesto e i risultati dell’operazione

L’indagine nasce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori messe in campo dalla Questura di Torino per fronteggiare un fenomeno che, soprattutto durante il periodo estivo, aveva generato particolare allarme sociale. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti collane, pendenti e altri oggetti preziosi ritenuti compatibili con il provento delle attività delittuose. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato telefoni cellulari, somme di denaro contante e numerosi capi di abbigliamento, utili per la ricostruzione dei singoli episodi e per verificare l’eventuale coinvolgimento in ulteriori episodi analoghi.

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L’operazione ha portato anche all’arresto di un quarto soggetto, un cittadino italiano con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, rintracciato all’interno dell’abitazione di uno degli arrestati e trovato in possesso di circa 120 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono

Gli inquirenti non escludono che la banda possa essere responsabile di altri colpi analoghi avvenuti in città. Le indagini sono quindi ancora in corso per accertare eventuali ulteriori responsabilità. L’operazione odierna si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione ai reati predatori attuato dalla Questura di Torino e rappresenta un ulteriore risultato dell’azione di contrasto sviluppata dalla Squadra Mobile, con particolare attenzione ai fenomeni che incidono maggiormente sulla percezione di sicurezza dei cittadini e che colpiscono le fasce più fragili della popolazione.

Si rappresenta che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza. Si precisa inoltre che i fotogrammi e il video allegati, quest’ultimo con scene registrate nel corso dell’esecuzione della misura, sono stati realizzati solo come supporto al comunicato stampa e non fanno parte degli atti del procedimento penale.

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