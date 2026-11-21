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La metropolitana di Roma torna al centro dell'attenzione per episodi di criminalità. Nel corso di un servizio coordinato, gli agenti del Nucleo Polmetro della Polizia di Stato hanno arrestato tre persone lungo la linea A della metropolitana capitolina: due borseggiatori e un pusher, colti in flagranza mentre mettevano a segno furti, una rapina e attività di spaccio. Un intervento reso possibile anche grazie al supporto tecnologico dell'Atac, che in un caso ha fornito un contributo determinante con il proprio sistema di videosorveglianza.

La rapina alla fermata Vittorio Emanuele

Il primo episodio si è verificato tra la stazione Repubblica e la zona di Vittorio Emanuele. Qui due giovani, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, hanno attirato l'attenzione degli agenti per i loro movimenti sospetti e gli sguardi d'intesa. I poliziotti li hanno seguiti a distanza, osservandoli mentre si muovevano nella folla serale.

La tecnica utilizzata è quella dell'avvicinamento "distratto": uno dei due, un cittadino cubano, si è avvicinato a una turista schermandosi con una borsa, le ha sfilato il portafoglio dalla giacca con un gesto fulmineo e lo ha passato al complice. La fuga è stata breve: dopo una colluttazione, i due sono stati fermati e arrestati per rapina impropria aggravata.

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Droga gettata sui binari a Ponte Lungo

Il terzo arresto è scattato alla stazione Ponte Lungo. Gli agenti hanno controllato un uomo di origine colombiana di 46 anni, trovandolo in possesso di dosi di marijuana, crack e cocaina, oltre a denaro contante. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha tentato di disfarsi della droga lanciando gli involucri sui binari: il personale Atac ha permesso il recupero immediato dello stupefacente.

Insospettiti da una telefonata sospetta a una donna, gli investigatori hanno esteso la perquisizione all'abitazione, dove l'unità cinofila antidroga, con il cane Kone, ha rinvenuto diversi grammi di cocaina nascosti nell'armadio della camera da letto, insieme a una presa idraulica manuale. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il ruolo della tecnologia e la convalida degli arresti

Gli interventi confermano l'importanza della sinergia tra forze dell'ordine e gestori del trasporto pubblico. In particolare, il sistema di videosorveglianza dell'Atac, definito "periscopio digitale", ha fornito elementi utili alle indagini. Tutti e tre gli arresti sono stati convalidati dall'Autorità Giudiziaria. Le evidenze investigative descritte restano comunque nella fase delle indagini preliminari, e per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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