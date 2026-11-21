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La qualifica del Gran Premio di Las Vegas ha regalato emozioni intense e un pizzico di rammarico per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position con il miglior tempo, ma una penalità per la sostituzione della componente endotermica del motore lo costringerà a partire dalla sesta posizione. Nonostante la delusione, il giovane italiano ha mostrato grande maturità nell'analizzare la sessione, rivelando un passo gara incoraggiante in vista della corsa.

Una qualifica complicata e una pole inattesa

Antonelli non ha nascosto le difficoltà incontrate durante le qualifiche: "All'inizio non riuscivo a far funzionare le gomme come si deve, tanto che fino all'ultimo giro del Q3 non sono riuscito a battere il mio stesso tempo di inizio qualifica. Avevo zero feeling e il pedale freno era lungo". Nonostante le sensazioni non ottimali, il pilota ha saputo tirar fuori il massimo, conquistando una pole che lui stesso definisce "inattesa". La prestazione è stata frutto anche di una scelta coraggiosa nel finale: "Alla fine del Q3 sono partito dietro a tutti: mi sono preso un bel rischio ma con Bono abbiamo calcolato bene il timing del passaggio sul traguardo".

La scia e il traffico: un equilibrio difficile

Il tracciato di Las Vegas offre lunghi rettilinei dove la scia è fondamentale, ma Antonelli ha dovuto gestire anche la vicinanza con le altre vetture: "Qui la scia è potente: ad inizio giro però ero troppo vicino alla macchina davanti a me. Ero in aria sporca ma quello che perdevo nelle curve lo riguadagnavo nei rettilinei". Un compromesso che ha permesso al pilota Mercedes di firmare il crono migliore, nonostante le condizioni non ideali.

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Fiducia nel passo gara e obiettivo vittoria

Guardando alla gara, Antonelli è ottimista: "Penso che abbiamo un gran passo gara, molto meglio di quello da qualifica. Credo che abbiamo buone chances di lottare per la vittoria". La penalità lo costringerà a rimontare, ma il giovane italiano non si scoraggia: "Sarà una gara difficile perché qui è difficile scappare via e creare un gap: saremo tutti attaccati, bisognerà studiare delle mosse intelligenti". La chiave sarà la strategia e la capacità di gestire le gomme in una corsa che si preannuncia combattuta fino all'ultimo giro.

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