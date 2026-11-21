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Nel comune di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli hanno portato all'arresto di due persone nelle ultime 24 ore. Le operazioni, mirate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto impegnati gli agenti del Commissariato locale.

Arresto per evasione dagli arresti domiciliari

Il primo arresto ha riguardato un uomo di 47 anni, sorpreso in tarda serata nei pressi della stazione ferroviaria di Frattamaggiore. Gli agenti, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno controllato e hanno accertato che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per lui è scattato immediatamente l'arresto per evasione.

Spaccio di cocaina: arrestato titolare di un'attività commerciale

Il secondo arresto ha visto protagonista un giovane di 28 anni, titolare di un esercizio commerciale a Frattamaggiore. Durante un controllo presso la sua attività, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 38 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 12 grammi. Il 28enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

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L'impegno della Polizia contro lo spaccio

I due interventi rientrano nell'ambito dei servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per arginare il fenomeno dello spaccio di droga nel territorio. L'attività di prevenzione e repressione proseguirà nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle zone maggiormente sensibili.

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