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In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Questura di Monza e della Brianza rinnova il proprio impegno sul territorio con una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione della violenza di genere. Dal 23 al 27 novembre 2026, il camper della Polizia di Stato, simbolo della campagna permanente “…Questo non è amore”, farà tappa in cinque comuni della provincia per offrire ai cittadini un punto di riferimento per l'informazione, l'ascolto e il supporto.

Un presidio mobile nei mercati settimanali

L'iniziativa si svolgerà nei principali mercati settimanali, luoghi di aggregazione che permettono di raggiungere un pubblico ampio e diversificato. Il camper, allestito come spazio di dialogo e confronto, sarà operativo dalle ore 9.00 alle 12.30 secondo un calendario che toccherà Carate Brianza, Biassono, Seregno, Monza e Vimercate. A bordo, gli operatori della Divisione Anticrimine della Questura saranno affiancati dal personale dell'Associazione Pensionati della Polizia di Stato – Sezione di Monza, in una collaborazione che mira a rafforzare la cultura della prevenzione e la conoscenza degli strumenti di tutela.

Informare per prevenire: gli obiettivi dell'iniziativa

Il cuore del progetto è favorire un contatto diretto con la cittadinanza, sensibilizzando sul riconoscimento dei segnali della violenza, anche nelle sue forme meno evidenti. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti normativi previsti, come l'ammonimento del Questore, e all'importanza di rivolgersi tempestivamente alle Forze di polizia e alla rete territoriale dei servizi di assistenza. L'obiettivo è costruire una rete di collaborazione tra istituzioni, associazioni e servizi, affinché ogni donna possa conoscere i propri diritti e le possibilità di protezione.

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Il calendario delle tappe

Il camper sarà presente con il seguente programma:

Lunedì 23 novembre – Carate Brianza, Piazza IV Novembre (lato via Dante Cesana)

– Carate Brianza, Piazza IV Novembre (lato via Dante Cesana) Martedì 24 novembre – Biassono, Piazza Italia (lato via Cesana e Villa)

– Biassono, Piazza Italia (lato via Cesana e Villa) Mercoledì 25 novembre – Seregno, Viale Piave (piazzale accanto al Santuario di Santa Valeria)

– Seregno, Viale Piave (piazzale accanto al Santuario di Santa Valeria) Giovedì 26 novembre – Monza, Piazza Roma

– Monza, Piazza Roma Venerdì 27 novembre – Vimercate, Via Vittorio Emanuele II (in fregio a Villa Sottocasa)

La presenza nei mercati consentirà di creare occasioni di dialogo in contesti informali, ribadendo che la prevenzione passa anche attraverso l'informazione e l'ascolto. La Polizia di Stato ricorda inoltre che è attivo il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, servizio gratuito di ascolto e orientamento dedicato alle vittime.

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