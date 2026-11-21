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La Polizia di Stato ha effettuato un'importante operazione di controllo del territorio nelle città di Crotone e Cirò Marina, su disposizione del Questore Renato Panvino. L'obiettivo era la prevenzione e la repressione dei reati, con un focus particolare sul monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale e dei sorvegliati speciali.

Bilancio dei controlli

L'attività ha visto impegnate diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra cui personale dell'Anticrimine, dell'Ufficio Immigrazione, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine. I risultati sono stati significativi: 587 persone identificate, di cui 152 con precedenti, 319 veicoli controllati, 16 controlli domiciliari a persone sottoposte a misure restrittive, 22 posti di controllo, un esercizio commerciale ispezionato, una sanzione amministrativa elevata e due sanzioni al Codice della Strada.

Dettaglio delle attività

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto particolare attenzione a 16 persone sottoposte a limitazioni della libertà personale per reati legati a stupefacenti e associazione mafiosa, oltre ai sorvegliati speciali. L'Ufficio Immigrazione e la Digos hanno identificato 14 cittadini extracomunitari, tutti regolari sul territorio nazionale, effettuando anche controlli sulle dichiarazioni di ospitalità. La Polizia Stradale ha operato sulle strade statali, identificando 28 persone (di cui 8 con precedenti), controllando 27 veicoli e elevando due sanzioni. La Polizia Ferroviaria ha controllato le aree adiacenti alla stazione e le principali arterie cittadine, identificando 72 persone (18 con precedenti) e controllando 50 veicoli. Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato posti di controllo identificando 97 persone (26 con precedenti) e controllando 60 veicoli.

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Controlli amministrativi e sanzioni

Nel corso del servizio, la Polizia Amministrativa ha ispezionato un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari. È stata identificata una dipendente non regolarmente assunta e rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza autorizzazione. Il titolare è stato sanzionato per ampliamento non autorizzato della superficie di vendita e per vendita di prodotti non alimentari senza SCIA, con una sanzione di 5.164 euro. Sono state riscontrate anche carenze igienico-sanitarie e strutturali, come l'uso di un bagno come deposito di alimenti, che hanno richiesto l'intervento dell'ASP di Crotone per impartire prescrizioni e successive sanzioni.

Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti hanno identificato nel capoluogo 352 persone (77 con precedenti) e controllato 180 veicoli, contribuendo ulteriormente alla sicurezza del territorio.

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