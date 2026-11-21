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Un ingente quantitativo di droga è stato sottratto al mercato illegale grazie all'operazione della Polizia di Stato che, nel tardo pomeriggio del 5 novembre 2026, ha sequestrato circa 300 kg di hashish durante un controllo sulla autostrada A10. L'intervento è stato effettuato dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Imperia, che hanno fermato un autoarticolato per una verifica di routine.

Il controllo e il ritrovamento

Il mezzo, proveniente dalla Spagna e diretto in Italia, era guidato da un uomo di 58 anni. Durante l'ispezione presso un'area di servizio, gli operatori hanno notato, oltre al regolare carico di beni alimentari, alcuni sacchi di plastica che destavano sospetto. L'atteggiamento nervoso del conducente ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo, portando alla scoperta di numerosi panetti di hashish confezionati in carta multicolore e nascosti all'interno del semirimorchio.

Le conseguenze legali

L'uomo è stato tratto in arresto e accompagnato presso la casa di reclusione di Genova Marassi, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Savona. L'operazione conferma l'importanza dei controlli stradali per contrastare il traffico internazionale di stupefacenti.

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