Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel quartiere di Barra, a Napoli, la Polizia di Stato ha messo a segno un importante sequestro di sostanze stupefacenti nell'ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno dello spaccio. L'operazione, condotta dagli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra con il supporto di un'unità cinofila antidroga, ha portato al ritrovamento di circa 4,5 kg di hashish e marijuana.

Il ritrovamento nel box di corso Sirena

Nel corso di un controllo in uno stabile di corso Sirena, gli agenti hanno ispezionato un box dove hanno rinvenuto 40 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 4 kg. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti. Nello stesso edificio, un uomo è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana ed è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Il secondo sequestro in via Mastellone

Le attività sono proseguite in un altro edificio di via Mastellone, dove il cane antidroga Evan ha fiutato 5 involucri di hashish per un peso di circa mezzo chilogrammo, abilmente occultati all'interno di un tombino vicino ai locali cantina. Anche in questo caso, la droga è stata sequestrata a carico di ignoti.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il contrasto allo spaccio nel quartiere Barra

L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga nel quartiere Barra, zona già interessata da analoghi interventi. I servizi straordinari, disposti dalla Questura di Napoli, mirano a prevenire e reprimere i reati legati agli stupefacenti, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini. L'uso delle unità cinofile si è rivelato ancora una volta determinante per individuare sostanze nascoste in luoghi difficili da ispezionare.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra