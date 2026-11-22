Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.3
Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.3 nel Vibonese: altri due eventi tra Catanzarese e Vibo
Il sisma più forte è stato registrato nella tarda serata di sabato 21 novembre vicino a Capistrano. Una scossa precedente e una nella mattinata di domenica 22 novembre hanno avuto epicentro nei pressi di Torre di Ruggiero.
La scossa più forte vicino a Capistrano
Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.3 è stata registrata alle 22:58 di sabato 21 novembre 2026, con epicentro a circa quattro chilometri a est di Capistrano, in provincia di Vibo Valentia, e ipocentro a 38 chilometri di profondità. Il movimento è stato avvertito nel Vibonese e nel Catanzarese, anche nella città di Catanzaro. Nel testo disponibile non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
Le scosse nel Catanzarese
Nelle ore vicine al sisma di Capistrano, sono stati registrati altri due eventi con epicentro a circa quattro chilometri a nord-ovest di Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro. Il primo si è verificato sabato alle 21:17, con magnitudo ML 2.1 e profondità di 39 chilometri. Il secondo è stato rilevato domenica alle 06:35, con magnitudo ML 2.7 e profondità di 37 chilometri.
I tre epicentri indicati nei dati si trovano sulla terraferma calabrese. Le rilevazioni, da sole, non permettono di stabilire se le scosse abbiano un rapporto diretto tra loro.
Cosa indicano magnitudo e profondità
La magnitudo misura l’energia liberata dal terremoto, mentre la profondità indica la distanza dell’ipocentro dalla superficie. Quanto una scossa viene percepita in una località dipende anche dalla distanza dall’epicentro e dalle caratteristiche del territorio e degli edifici.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.