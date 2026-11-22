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Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4.3 nel Vibonese: altri due eventi tra Catanzarese e Vibo

Il sisma più forte è stato registrato nella tarda serata di sabato 21 novembre vicino a Capistrano. Una scossa precedente e una nella mattinata di domenica 22 novembre hanno avuto epicentro nei pressi di Torre di Ruggiero.

La scossa più forte vicino a Capistrano

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 4.3 è stata registrata alle 22:58 di sabato 21 novembre 2026, con epicentro a circa quattro chilometri a est di Capistrano, in provincia di Vibo Valentia, e ipocentro a 38 chilometri di profondità. Il movimento è stato avvertito nel Vibonese e nel Catanzarese, anche nella città di Catanzaro. Nel testo disponibile non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.

Le scosse nel Catanzarese

Nelle ore vicine al sisma di Capistrano, sono stati registrati altri due eventi con epicentro a circa quattro chilometri a nord-ovest di Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro. Il primo si è verificato sabato alle 21:17, con magnitudo ML 2.1 e profondità di 39 chilometri. Il secondo è stato rilevato domenica alle 06:35, con magnitudo ML 2.7 e profondità di 37 chilometri.

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I tre epicentri indicati nei dati si trovano sulla terraferma calabrese. Le rilevazioni, da sole, non permettono di stabilire se le scosse abbiano un rapporto diretto tra loro.

Cosa indicano magnitudo e profondità

La magnitudo misura l’energia liberata dal terremoto, mentre la profondità indica la distanza dell’ipocentro dalla superficie. Quanto una scossa viene percepita in una località dipende anche dalla distanza dall’epicentro e dalle caratteristiche del territorio e degli edifici.

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