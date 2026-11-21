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Il Cosenza vince 1 a 0 allo Scida. Nel dopopartita il tecnico del Crotone si assume la responsabilità della sconfitta, mentre l’allenatore rossoblù valorizza la prova della sua squadra

Il derby calabrese di Serie C lascia due stati d’animo opposti. Il Cosenza conquista tre punti sul campo del Crotone, grazie all’autorete di Bashi nel primo tempo. Al termine della gara, Leandro Greco e Federico Coppitelli leggono il risultato da prospettive diverse: il primo parla apertamente delle difficoltà della sua squadra, il secondo sottolinea la solidità mostrata dai suoi giocatori.

Greco si assume la responsabilità della sconfitta

Nella conferenza dopo Crotone Cosenza, Leandro Greco definisce la prestazione una delle più negative della sua gestione e chiede scusa alla città, ai tifosi e alla società. Il tecnico non attribuisce la sconfitta soltanto alle scelte tattiche: riconosce che il Crotone, pur avendo mostrato qualità in passato, non è riuscito a dare continuità al proprio percorso.

Greco spiega anche i cambi effettuati nella ripresa. Dopo aver inserito una seconda punta, ha modificato nuovamente l’assetto per cercare maggiore fluidità e limitare il rischio di subire un altro gol. La squadra, però, è rimasta confusa e non ha trovato una reazione efficace.

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Alla domanda sul suo futuro, l’allenatore esclude di voler fare un passo indietro. Dice di aver parlato con presidente e direttore, senza riferire il contenuto del confronto, e indica una priorità per i prossimi allenamenti: capire chi è pronto ad affrontare con convinzione un momento che considera molto difficile.

Coppitelli: solidità e contributo di tutto il gruppo

Di segno diverso l’analisi di Federico Coppitelli. Il tecnico del Cosenza si dice soddisfatto della prestazione e delle occasioni create. A suo giudizio, un secondo gol avrebbe permesso alla squadra di gestire il finale con maggiore tranquillità, ma il Cosenza ha comunque concesso poco agli avversari.

Coppitelli mette in evidenza il contributo dei giocatori impiegati durante la partita, compresi quelli che avevano trovato meno spazio nelle settimane precedenti. Per l’allenatore, il successo nasce dall’organizzazione e dalla disponibilità del gruppo, oltre che dalla capacità di restare concentrato fino al termine.

La vittoria dà continuità alla risalita del Cosenza, ma Coppitelli invita a mantenere l’attenzione sulla classifica. Le distanze tra le squadre restano ridotte e il cammino, osserva, richiederà ancora costanza.

Didascalia: Leandro Greco, allenatore del Crotone, e Federico Coppitelli, tecnico del Cosenza, commentano il derby dello Scida: amarezza e assunzione di responsabilità da una parte, soddisfazione per la vittoria dall’altra.

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