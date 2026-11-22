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La Polizia di Stato di Crotone ha intensificato l'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, adottando diverse misure nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di reati contro la persona, il patrimonio e l'ordine pubblico. Particolare attenzione è stata dedicata ai fenomeni di violenza domestica e di genere, con l'obiettivo di tutelare le vittime e intervenire tempestivamente nelle situazioni di rischio.

Cinque ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori

Nell'ambito dell'attività istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Crotone, sono stati emessi cinque provvedimenti di Ammonimento del Questore nei confronti di persone responsabili di condotte riconducibili alla violenza domestica e agli atti persecutori. Tre di questi derivano dall'approfondimento di ordinanze cautelari e sentenze di condanna, anche definitive, per gravi episodi di maltrattamenti in famiglia.

Il primo provvedimento ha riguardato un uomo di 44 anni di Crotone, attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che per anni avrebbe sottoposto la moglie a violenze fisiche e psicologiche, minacce di morte e offese, spesso legate a pretese economiche e aggravate dall'abuso di alcol. Un secondo ammonimento è stato notificato a un cittadino rumeno di 29 anni, detenuto in carcere, condannato in via definitiva a tre anni e due mesi di reclusione per aver maltrattato e aggredito ripetutamente la convivente, anche con l'uso di una bottiglia di vetro. Il terzo provvedimento ha interessato un 56enne di Crotone, anch'egli detenuto, condannato a tre anni e otto mesi per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia, con minacce e vessazioni che includevano espliciti riferimenti alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin.

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Ammonimenti su richiesta delle vittime

L'attività di prevenzione ha riguardato anche situazioni non ancora sottoposte all'Autorità Giudiziaria. L'Ammonimento del Questore può essere richiesto direttamente dalla persona offesa, in alternativa alla denuncia-querela, consentendo un intervento tempestivo a tutela della vittima e l'interruzione delle condotte persecutorie. Altri due ammonimenti sono stati emessi su istanza di una ventenne residente in un comune della provincia, nei confronti di due uomini di 28 e 39 anni. Il più giovane, dopo aver manifestato interesse per la ragazza, avrebbe iniziato a contattarla insistentemente con telefonate e messaggi, per poi seguirla nei luoghi frequentati, spesso in compagnia del 39enne. In occasione di una festa di compleanno, i due, non invitati, avrebbero minacciato e aggredito fisicamente la giovane e poi anche il padre e il fratello, con uno scontro fisico interrotto dall'intervento dell'Arma dei Carabinieri.

Sorveglianza speciale e DASPO

Parallelamente, è stata eseguita una misura di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro su proposta del Questore di Crotone, nei confronti di un 55enne di Strongoli, ritenuto socialmente pericoloso. L'uomo, con numerosi precedenti per detenzione di armi, rapina, lesioni personali, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione aggravata, era stato recentemente denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere. La misura, della durata di un anno e sei mesi, prevede limitazioni alla libertà personale e di circolazione, tra cui l'obbligo di permanere nel Comune di residenza.

Il Questore di Crotone ha inoltre emesso un provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.) nei confronti di un 40enne di Cotronei, responsabile di aver minacciato e oltraggiato i Carabinieri durante l'incontro di calcio Cotronei-Soriano, valido per la Coppa Italia di Promozione, disputato il 28 ottobre scorso. Il provvedimento gli impedirà di accedere alle manifestazioni sportive in Italia e all'estero per un anno.

Infine, quattro persone sono state sottoposte alla misura della libertà controllata, disposta dall'Autorità Giudiziaria, con l'obbligo di rispettare specifiche prescrizioni. L'attività si inserisce nel più ampio piano di prevenzione e sicurezza predisposto dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, volto a monitorare i soggetti ritenuti socialmente pericolosi e a contrastare tempestivamente ogni forma di illegalità, contribuendo a garantire la sicurezza urbana ed extraurbana.

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