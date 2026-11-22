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La Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali con una girandola di emozioni: sono ben 34 i gol segnati nella dodicesima giornata, in attesa del posticipo di lunedì sera tra Monza e Fiorentina. Un turno che ha regalato goleade, rimonte e conferme importanti, delineando una classifica sempre più interessante.

Lazio capolista: la banda Gattuso non si ferma

La Lazio continua a sorprendere e consolida il primato con una vittoria autoritaria per 3-0 sul Lecce all'Olimpico. La doppietta di Noslin e il sigillo finale di Frattesi certificano la solidità della squadra di Gennaro Gattuso, che ha trovato gioco e continuità. I biancocelesti guidano la classifica con pieno merito, davanti alla Roma di Gasperini che continua a incantare con il suo calcio spettacolare.

Atalanta-Inter 4-4: spettacolo e gol a Bergamo

Il match più pazzo della giornata è senza dubbio quello di Bergamo, dove Atalanta e Inter danno vita a un pareggio spettacolare per 4-4. Gli ospiti si erano portati avanti grazie alla tripletta di Pio Esposito, sempre più leader, e a un rigore di Sucic. Ma la Dea non muore mai: Elmas accorcia, poi de Ketelaere si carica la squadra sulle spalle con una doppietta nella ripresa, prima del rigore di Kessie al 91' che fissa il risultato. Un pareggio che muove la classifica di entrambe, ma che lascia l'amaro in bocca ai nerazzurri per aver sciupato un vantaggio importante.

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Juventus e Milan in ripresa: poker e manita

Dopo settimane difficili, la Juventus di Spalletti sembra aver trovato la chiave: poker al Venezia con Woltemade (entrato e subito a segno), Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani. I lagunari restano in seria difficoltà, con 25 reti subite in 12 giornate, una media di oltre due a partita. Sorride anche il Milan, che travolge il Frosinone 5-1 a San Siro con Ramos e il solito Cisse tra i marcatori. I rossoneri riportano sulla terra la squadra di Alvini e lanciano un segnale importante in chiave classifica.

Le altre: Como rivelazione, Napoli cinico, Genoa risale

Il Como è ormai molto più di una sorpresa: il successo sul Cagliari con i gol di Ramon e Da Cunha certifica una stagione straordinaria, impreziosita dalle ottime prestazioni al debutto in Champions League. Il Napoli di Allegri non incanta ma vince: basta un gol di McTominay per battere il Torino e restare agganciato alla zona che conta. Nelle zone basse, l'Udinese strappa un punto prezioso a Bologna (Zaniolo risponde a Zortea), mentre il Genoa continua la risalita grazie alla doppietta di Osmajic sul campo del Sassuolo. I neroverdi, invece, appaiono sempre più in difficoltà.

Verso il derby capitolino: Lazio-Roma sempre più decisivo

Con la Lazio in fuga e la Roma a inseguire, il prossimo derby capitolino assume un'importanza cruciale. I biancocelesti vogliono difendere il primato, i giallorossi (reduce dal 5-1 a Parma firmato dalla super prestazione di Malen, autore di quattro reti) vogliono accorciare. Intanto, la corsa al vertice si fa sempre più avvincente, con il Como a insidiare le big e una Juventus in netta ripresa.

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