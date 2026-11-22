Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Milan cala il pokerissimo contro il Frosinone e conquista il quarto posto in classifica, tenendo il passo delle prime della Serie A. Una prestazione straripante quella dei rossoneri, che hanno entusiasmato i 76.000 spettatori presenti a San Siro e soddisfatto il patron Gerry Cardinale, il quale ha sempre chiesto un calcio spettacolo, offensivo e aggressivo. La squadra ha risposto presente, mettendo in mostra tutte le qualità richieste.

Un primo tempo ricco di emozioni

La partita è iniziata con un Frosinone audace, capace di sorprendere gli avversari nei primi secondi con un colpo di testa di Masini che ha impegnato Maignan in tuffo, seppur in posizione di fuorigioco. Poco dopo, al 2', lo stesso Masini ha scheggiato l'incrocio dei pali con un tiro potente. Ma al 4' il Milan è passato in vantaggio grazie a un'azione orchestrata da Modric, che ha lanciato Rabiot il quale ha servito al centro per Pulisic; l'intervento di Calvani ha deviato la palla nella propria porta. Il Frosinone non si è arreso e ha creato due buone occasioni con Cittadini e Kvernadze, ma i rossoneri hanno trovato il raddoppio con Gonçalo Ramos, tornato al gol su assist di Rabiot. Al 25' Masini ha accorciato le distanze riaccendendo la sfida. Nel finale di primo tempo, il Milan ha avuto più di un'occasione per il tris, ma senza fortuna. Da segnalare al 34' una decisione arbitrale contestata: Pairetto ha fermato un'azione da gol per ammonire Cittadini, tra le proteste di San Siro.

La ripresa: il Milan dilaga

Ad inizio ripresa, i due tecnici hanno apportato cambi: Alvini ha sostituito l'ammonito Cittadini con Amey, mentre Amorim ha inserito Jashari al posto di Bartesaghi. La mossa è risultata vincente: dopo appena 3' Jashari ha calciato di potenza trovando il 3-1. Il Frosinone ha sfiorato il 3-2 poco dopo, ma al 6' Amorim è stato costretto a sostituire Gonçalo Ramos per un problema fisico (che non dovrebbe destare preoccupazioni), inserendo Cisse. Al 9' il Milan ha ottenuto una punizione in area per un retropassaggio di Calvani raccolto con le mani da Palmisani, ma il tiro è finito tra le braccia del portiere. Poco dopo, Cisse ha firmato il 4-1 su assist di Moreira: rete inizialmente annullata per fuorigioco, poi convalidata dopo il check del VAR. Il Milan ha dilagato e il Frosinone è crollato psicologicamente. C'è stato spazio anche per il gol di Pulisic, che dopo una corsa di metà campo ha superato Palmisani con un tocco sotto. Festa grande a San Siro per i rossoneri.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza