Marc Marquez entra nella leggenda con il decimo titolo mondiale
Con il decimo titolo mondiale conquistato a Portimao, Marc Marquez scrive una pagina indelebile nella storia della MotoGP. Il pilota spagnolo, alla guida della Ducati, ha superato il record di Valentino Rossi, fermo a nove titoli, e si consacra come uno dei più grandi di sempre.
Un decimo titolo sudato
La stagione di Marquez è stata tutt'altro che semplice. Dopo un inizio difficile e un infortunio che ne ha messo a rischio la partecipazione, lo spagnolo ha compiuto una rimonta straordinaria, recuperando ben 102 punti ai rivali. La svolta è arrivata con la vittoria a Sepang, approfittando dell'incidente di Jorge Martin, e la gestione accorta nelle gare successive. A Portimao, dopo la caduta nella Sprint del sabato, è bastato un ottavo posto per scatenare la festa.
La carriera di un cannibale
Nato a Cervera nel 1993, Marquez ha esordito nel Motomondiale nel 2008 con la Ktm, per poi passare a Derbi, Suter e Honda, con cui ha costruito la maggior parte dei suoi successi. Le sue battaglie con Valentino Rossi hanno segnato un'epoca, tra sorpassi al limite e duelli indimenticabili. Dopo il grave infortunio a Jerez nel 2020, una lunga serie di operazioni e il passaggio in Ducati, Marquez è tornato più forte che mai.
Le parole dei protagonisti
«Dieci - ha gridato Marquez rivolto alle tribune - se lo scorso anno il titolo era per me, questo lo dedico a voi». A rendere omaggio al campione è arrivato anche Giacomo Agostini, che gli ha consegnato un casco con il numero 10 sulla visiera. I piloti Aprilia, protagonisti della doppietta a Portimao, si sono inchinati al nuovo re del motomondiale.
Un futuro ancora da scrivere
A 33 anni, Marquez non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il contratto con la Ducati scade tra due anni, ma il pilota spagnolo potrebbe andare oltre, inseguendo nuovi record. La sua determinazione e la sua capacità di recuperare dalle avversità ne fanno un esempio di resilienza e talento.
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