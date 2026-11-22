Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Juventus ospita il Venezia all'Allianz Stadium per una sfida che promette equilibrio. I lagunari arrivano a questo appuntamento con un ruolino di marcia interessante: nelle ultime cinque gare hanno raccolto 6 punti, appena uno in meno rispetto ai bianconeri. Un dato che evidenzia come la formazione veneta stia attraversando un periodo di forma positivo, capace di mettere in difficoltà anche avversari più blasonati.

Dal canto suo, la Juventus deve fare i conti con le consuete problematiche di organico. Il tecnico Spalletti è chiamato a gestire le assenze e a trovare le soluzioni migliori per mantenere alta la competitività della squadra. La scelta sembra orientata verso la conferma della coppia d'attacco composta da Kolo Muani e Woltemade, un tandem che ha già mostrato margini di crescita ma che dovrà essere più incisivo per scardinare la difesa veneziana.

Le scelte di formazione

Spalletti sembra intenzionato a dare continuità al modulo e agli uomini che hanno disputato le ultime partite. La coppia Kolo Muani-Woltemade rappresenta il punto di riferimento offensivo, con il compito di finalizzare le azioni create dalla manovra bianconera. Il Venezia, dal canto suo, punterà sull'organizzazione difensiva e sulle ripartenze veloci per cercare di sorprendere i padroni di casa.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il contesto del match

La partita si inserisce in un momento delicato del campionato, con entrambe le squadre a caccia di punti importanti per le rispettive ambizioni. La Juventus vuole consolidare la propria posizione in classifica, mentre il Venezia intende proseguire nel suo percorso di crescita e allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. L'Allianz Stadium sarà teatro di una sfida che, sulla carta, vede i bianconeri favoriti, ma il campo potrebbe riservare sorprese.

Le parole dei protagonisti

Alla vigilia del match, l'ambiente bianconero ha sottolineato l'importanza di ritrovare la vittoria per dare continuità al lavoro svolto. Il Venezia, invece, arriva con il morale alto dopo le ultime prestazioni convincenti e con la consapevolezza di poter giocare a viso aperto contro una delle squadre più titolate d'Italia. Il fischio d'inizio è atteso per le ore 20:45, con le squadre pronte a darsi battaglia per conquistare l'intera posta in palio.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra