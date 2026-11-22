Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a Gurgl per lo slalom speciale maschile. Dopo la prima manche, il norvegese Timon Haugan è al comando con il tempo di 53.66, precedendo di un soffio il connazionale Atle McGrath, secondo con lo stesso tempo. Terza posizione per il belga Armando Marchant in 54.09.

Le condizioni meteo complicano la gara

Una fitta nevicata ha reso la visibilità piatta e insidiosa, mettendo in difficoltà anche gli atleti più esperti. Dopo poche porte sono usciti di scena il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, leader della classifica generale e vincitore delle prime due gare stagionali, e l'azzurro Alex Vinatzer, unico italiano tra i primi trenta al via. Entrambi hanno commesso errori che li hanno costretti al ritiro.

Le prospettive per la seconda manche

La seconda manche è prevista alle 13.30 e promette grande equilibrio. Haugan e McGrath si giocheranno la vittoria, ma dovranno fare i conti con le condizioni della pista, che potrebbero cambiare ulteriormente. L'assenza di Pinheiro Braathen e Vinatzer apre spazio a sorprese e a possibili rimonte da parte degli atleti partiti nelle retrovie.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra