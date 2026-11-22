Manchester City Napoli arriva l'arbitro Kovács per la sfida di Champions League
La Champions League entra nel vivo e la Uefa ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la quinta giornata della fase a gironi. Il match clou tra Manchester City e Napoli, in programma martedì alle 21, sarà diretto dal fischietto rumeno István Kovács.
Chi è István Kovács
Kovács è uno degli arbitri più esperti del panorama europeo, con un curriculum che include direzioni in competizioni internazionali di primo livello. La sua nomina per una partita così delicata conferma la fiducia della Uefa in un direttore di gara abituato a gestire sfide ad alta intensità.
Le altre designazioni
Per quanto riguarda l'altra sfida in programma sempre martedì alle 21, Como-Aek Atene, la Uefa ha designato il direttore di gara spagnolo Javier Alberola Rojas. Un altro incontro che vedrà protagonisti due club con ambizioni diverse ma ugualmente determinati a fare risultato.
Un turno cruciale
La quinta giornata della Champions League rappresenta un momento decisivo per molte squadre, chiamate a conquistare punti pesanti in vista della qualificazione. Il Napoli, in particolare, si prepara a una trasferta impegnativa contro il Manchester City, in un confronto che promette spettacolo e tensione.
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