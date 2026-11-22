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Si è chiusa con un bilancio decisamente positivo l'edizione delle Atp Finals di Torino, e a tracciare le conclusioni ci ha pensato il presidente della Fitp Angelo Binaghi durante la conferenza stampa finale. Il numero uno del tennis italiano non ha usato mezzi termini per descrivere quanto visto sul campo, sottolineando come la finale abbia offerto uno spettacolo di altissimo livello tecnico.

Una finale all'altezza delle aspettative

Secondo Binaghi, quella andata in scena al Pala Alpitour è stata la miglior finale possibile: da una parte i due giocatori più forti e in forma del momento, dall'altra la conferma della crescita esponenziale del movimento italiano. Il presidente ha evidenziato come avversari del calibro di Alcaraz e Zverev abbiano dimostrato, in un appuntamento così prestigioso, di poter essere battuti soltanto da Jannik Sinner.

Un riconoscimento che non è solo un complimento formale, ma una lettura tecnica precisa: la finale ha messo in luce la superiorità dell'altoatesino contro i migliori interpreti del circuito maschile, in un contesto che per tradizione non concede margini di errore.

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Le Atp Finals e il peso dell'evento torinese

L'edizione torinese ha confermato ancora una volta il ruolo centrale dell'Italia nel panorama tennistico internazionale. Le Atp Finals rappresentano uno degli appuntamenti più seguiti dell'anno e la loro permanenza a Torino è il risultato di un lavoro organizzativo che coinvolge federazione, istituzioni e pubblico. Le parole di Binaghi vanno lette anche in questa prospettiva: un evento riuscito rafforza la posizione del Paese come riferimento per il grande tennis.

Il momento d'oro del tennis italiano

Il commento del presidente Fitp si inserisce in una fase particolarmente favorevole per il movimento azzurro, tra risultati individuali di primo piano e una partecipazione crescente del pubblico. Il tennis italiano vive un momento di visibilità e credibilità che pochi altri sport possono vantare, e le dichiarazioni di Binaghi testimoniano la consapevolezza di questa congiuntura.

Con uno Sinner capace di imporsi sui rivali più quotati, la prospettiva per le prossime stagioni appare incoraggiante: le Atp Finals di Torino non sono state solo una vetrina, ma anche la conferma di una superiorità tecnica che il circuito internazionale riconosce.

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