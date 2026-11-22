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La Juventus batte il Venezia con un netto 4-0, ma la partita racconta una storia fatta di due volti opposti. Dopo un primo tempo deludente e privo di idee, i bianconeri cambiano marcia nella ripresa e travolgono i lagunari, trascinati dall'ingresso di Woltemade. Il centrocampista tedesco, entrato all'intervallo, si rende protagonista con un gol e un assist che spianano la strada al successo.

Un primo tempo da dimenticare

Spalletti sorprende tutti e torna alle origini: fuori Woltemade, dentro Kolo Muani al centro dell'attacco con Zhegrova, McKennie e Alajbegovic a supporto. In difesa Kelly vince il ballottaggio con Lucumì, mentre Cabal e Celik completano il reparto arretrato. Nonostante le premesse, la Juventus fatica a trovare ritmo e rischia grosso dopo appena cinque minuti, quando Adams si invola verso la porta di Vicario ma viene fermato all'ultimo da una scivolata disperata di Bremer. I bianconeri non reagiscono e il primo tiro in porta arriva solo al 23' con Zhegrova. Lo Stadium si spazientisce e fischia, mentre il Venezia dimostra ordine e personalità nelle ripartenze.

La svolta: Woltemade cambia la partita

All'intervallo Spalletti cambia ancora: dentro Woltemade e Sarr per Alajbegovic e Douglas Luiz. La mossa si rivela vincente. Al 50' il tedesco sblocca il risultato con una conclusione ravvicinata dopo una mischia in area. Sei minuti dopo è ancora lui a servire l'assist per il raddoppio di Koopmeiners, abile a recuperare palla e a concludere con il mancino. Il Venezia perde distanze e fiducia, la Juventus dilaga: al 62' Cabal firma il tris su cross di Zhegrova, poi Kolo Muani completa il poker su rigore. Nel finale Vicario tiene la porta inviolata grazie anche ai legni colpiti da Halal e Yeboah.

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Le parole dei protagonisti e i prossimi impegni

Spalletti può sorridere per una vittoria arrivata alla sua 600esima panchina in Serie A, ma sa che la prestazione del primo tempo dovrà essere dimenticata in fretta. Giovedì alle 21 all'Allianz Stadium arriva l'Omonia per l'Europa League, un impegno fondamentale per restare tra le prime otto e centrare gli ottavi. Il Venezia, invece, colleziona la sesta sconfitta in altrettante trasferte e proverà a rialzarsi venerdì prossimo al Penzo contro il Bologna.

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